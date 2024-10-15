Врач ответил, кому нужна подушка от геморроя и насколько она эффективна

Производители подушек от геморроя уверяют, что изделие является отличной профилактикой и незаменимым средством в послеоперационный период. Так ли это на самом деле, «Клопс» узнал у врача-колопроктолога Дмитрия Рачковского.

Особенность ортопедического аксессуара заключается в особом дизайне: округлой форме, мягкости и специальной выемке внутри. Благодаря этому отверстию зона промежности не соприкасается с поверхностью сиденья.

«Может ли данная подушка помочь в профилактике геморроя? Я думаю, да. Потому что одной из причин этого заболевания является длительное сидение», — поделился мнением доктор.

При таком образе жизни органы малого таза испытывают давление и нагрузку, происходит застой крови. Всё это может привести к появлению узелков в области ануса.

«Подушка от геморроя позволяет в положении сидя смещать центр тяжести. То есть нагрузка будет распределяться на кости таза, а не на мягкие ткани промежности», — пояснил колопроктолог.

Кому рекомендовано ортопедическое изделие

Водителям, которые много времени проводят за рулём.

Офисным работникам и всем тем, чья деятельность связана с многочасовым сидением.

Женщинам в период беременности и после родов.

Людям с проблемами кишечника, чтобы улучшить кровоток.

Пациентам с ограниченными движениями, которые подолгу находятся в сидячем положении.

«Также подушка от геморроя будет эффективна и в послеоперационном периоде для снижения болевых ощущений», — заключил Дмитрий Рачковский.

Доктор предупредил, при каких симптомах нужно обратиться к проктологу.