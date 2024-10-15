Врачи два года игнорировали опухоль у женщины и пропустили неизлечимый рак

У 39-летней женщины по имени Наташи Макглинчи диагностировали неизлечимую стадию рака после того, как врачи почти два года игнорировали у нее опухоль на ноге. О том, как они пропустили смертельно опасное заболевание, рассказало издание The Sun.

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Женщина отметила, что впервые обратилась к врачу общей практики по поводу уплотнения на ноге в сентябре 2019 года. Впоследствии она несколько раз обращалась к специалистам с новыми симптомами, однако они уверяли, что уплотнение появилось из-за бега или из-за COVID-19, хотя Макглинчи и не заражалась коронавирусом.

В течение нескольких месяцев опухоль разрослась до огромных размеров — от внутренней части колена до ягодиц. Также у женщины появилась одышка и слабость. После этого Макглинчи отправили на МРТ, исследование показало наличие миксоидной липосаркомы.

«Я работала учителем физкультуры, питалась правильно, была в отличной форме. Я не могла поверить, что у меня рак», — призналась она.

Рак стремительно дал метастазы в грудную клетку и сердце. Макглинчи назначили курс химиотерапии, а затем — лучевой терапии. Однако назначенное лечение не дало результатов: женщина живет с семью неоперируемыми опухолями, ей оказывают паллиативную помощь.

Ранее проктолог, онколог, хирург Елена Смирнова рассказала, при появлении каких симптомов нужно насторожиться и обратиться к врачу. По словам доктора, если у человека постоянные боли в животе и изжога, тошнота и рвота, тяжесть в животе и вздутие, а также проблемы со стулом, особенно появление в нем крови, ему требуется медицинская помощь.