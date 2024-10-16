Мальтит – это натуральный подсластитель, который изготавливают из крахмала. Он менее калориен, чем сахар, а потому часто используется для ПП-сладостей. Однако у него менее выраженный вкус, поэтому по неосторожности можно переесть сладости с этой добавкой в составе, объяснил врач функциональной медицины Антон Поляков. В беседе с 360.ru он заявил, что недавние недомогания россиян после потребления зефира, нельзя назвать отравлением.

Мальтит усваивается через ЖКТ, однако при его избытке в организме у людей начинается вздутие живота, наблюдается слабительный эффект, отметил медик. Он согласился, что если производители «напихали» в зефир много этого сахарозаменителя, то люди столкнутся с проблемами и будут жаловаться на расстройство ЖКТ. Вполне нормально, что это сочтут за симптомы отравления.

«Я предполагаю, что все-таки причина массовых жалоб россиян связанна с тем, что по привычке люди съели большое количество разом, а желудочно-кишечный тракт к этому был, мягко скажем, не готов. Говорить про отравление мальтитом здесь нельзя», — убежден врач.

Он согласился с выводами производителя зефира о том, что проблема заключается в индивидуальной непереносимости пищевой добавки. Чтобы быстро нивелировать негативные симптомы при переедании лакомств в мальтитом доктор посоветовал выпить много теплой или горячей воды, а также сорбенты.

Напомним, на днях сообщалось, что сотни человек пожаловались на отравление зефиром «Классический» — у съевших его началась диарея, тошнота, боль в животе. Позже стало известно о десятках отравившихся зефиром «Жизель» из супермаркетов «Пятерочка» и «Перекресток». Фабрика-производитель собралась подать в суд из-за публикаций об отравлениях, заявив, что это случилось из-за переедания, подробности — в материале «Газеты.Ru».