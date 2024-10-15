Врач раскрыла, какие привычки вызывают «поломку генов» и рак груди

Некоторые внешние воздействия на организм, такие как курение и алкоголь, вызывают поломку генов и запускают онкологические процессы, в том числе распространенный у женщин рак груди, рассказала «Известиям» пластический хирург, профессор кафедры онкологии, радиотерапии и реконструктивной хирургии Сеченовского университета Олеся Старцева. По ее словам, также на появление опухолей влияет стресс, поэтому они чаще всего встречаются у медиков и учителей.

Не нужно делать ничего выдающегося, главное — не вредить организму. Очень большое влияние на развитие рака молочной железы оказывают и курение, и употребление алкоголя. Хочу подчеркнуть, что каждой женщине необходимо раз в год посещать врача-маммолога и выполнять УЗИ молочных желез, а после 40 лет раз в год делать маммографию, — объяснила Старцева.

Ранее заведующая отделением диагностики и лечения заболеваний молочной железы и репродуктивной системы онкологического центра № 1 ГКБ им. Юдина Вера Диденко рассказала, что снизить риск развития рака молочной железы помогает правильное питание. По ее словам, также следует проходить регулярные обследования.

Онколог посоветовала отказаться от алкоголя, фастфуда, жареной и жирной пищи, поскольку они пагубно влияют на организм. Эти продукты также приводят к набору веса. Вместо них, по ее словам, в рационе должны быть продукты с содержанием жиров, белков и углеводов.