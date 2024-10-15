В РФ за 7 месяцев провели около 600 тысяч маммографий с применением ИИ

Порядка 600 тыс. маммографических исследований с применением технологии искусственного интеллекта (ИИ) было проведено в России в январе-июле 2024 года. Развитие ИИ в области диагностики рака молочной железы является приоритетным направлением, сообщил ТАСС глава Фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин.

"Современные технологии способны значительно улучшить процессы диагностики, лечения и профилактики различных заболеваний. Развитие и использование искусственного интеллекта в медицине, особенно в области диагностики рака молочной железы, на текущий момент является приоритетным направлением. <…> За период январь-июль 2024 года проведено 598 562 маммографических исследования с использованием технологий ИИ", - сказал он.

Баланин добавил, что внедрение поддержки принятия решений с использованием ИИ позволяет увеличить доступность медпомощи, сокращается время на анализ и подготовку заключения.

По его словам, это также способствует снижению количества врачебных ошибок и совершенствованию стоимости лечения за счет раннего выявления онкозаболевания.

Всемирным месяцем борьбы против рака груди с 1993 года по решению ВОЗ считается октябрь. В 44 странах ежегодно 15 октября также проводят Всемирный день борьбы с раком молочной железы.