Кузбасские женщины стали чаще делать ЭКО из-за ухудшения здоровья

В Кемеровской области все чаще делают искусственное оплодотворение из-за снижения репродуктивного здоровья.

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За последние пять лет в Кузбассе наметилась тенденция на увеличение числа процедур ЭКО: в 2020 году за счет средств ОМС ее провели 900 раз, в 2021-м – 1 089, 2022-м – 1 133, 2023-м – 1 354. А за восемь месяцев нынешнего года – уже 954. По итогам года запланировано провести 1 336 процедур, сообщает "ФедералПресс".

Имеется тенденция к увеличению количества процедур ЭКО. Это связано со снижением индекса репродуктивного здоровья населения, – говорится в публикации.

Также на ситуацию влияют повышение возраста рождения первенца, улучшение методов диагностики бесплодия и утверждение критериев диагноза "бесплодие".

Напомним, смертность более чем вдвое обгоняет рождаемость в Кузбассе: за январь – июль в Кузбассе родились 10 255 детей, а умерли за тот же период 22 004 человека.