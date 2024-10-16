Онколог объяснил, что может спровоцировать рак груди

Онколог Синкина: рак молочной железы может передаваться по наследству. Сегодня, 15 октября, отмечается день борьбы с раком молочной железы. Эта разновидность наиболее распространена у женщин, но бывает и у мужчин. Раньше при этом виде рака у женщины почти всегда отнимали грудь. Но сейчас благодаря современным технологиям этот диагноз не так страшен. Как можно определить заболевание самому и как с ним бороться, рассказала врач-онколог Татьяна Синкина.

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Что способствует появлению рака

Сказать, кто заболеет раком молочной железы, а кто нет, невозможно, рассказала amic.ru онколог Татьяна Синкина. Но есть факторы, повышающие риск развития болезни:

Наследственность;

Гематома на груди и возникшее после неё уплотнение;

Депрессия, длительное, не менее полугода, пребывание в подавленном состоянии.

Как можно обнаружить заболевание

Рак молочной железы можно найти у себя самостоятельно. Надо просто лечь на спину, вытянуть вверх, например, правую руку, а другой тщательно прощупать правую грудь, затем повторить с другой. Твёрдую «шишечку» нащупать нетрудно. Если она близко к поверхности кожи, то найти можно даже очень маленькую.

Какие симптомы говорят о заболевании

Существует три основных признака, свидетельствующие о болезни:

Изменение цвета и структуры кожи молочной железы: покраснение, появление неподвижных участков, втяжение или «лимонная корка»; Увеличение лимфатических узлов под мышками; Любые выделения из сосков, даже если они прозрачного цвета, — следует провериться.

Однако эти симптомы вовсе не обязательно означают рак молочной железы, нередко они являются симптомами других заболеваний. Но важно помнить: если грудь вас как-то беспокоит — нужно немедленно обратиться к врачу!

Какие методы диагностики существуют

Заболевание диагностируется при помощи двух способов. Они зависят от структуры молочных желёз, которая меняется с возрастом.

До 40 лет лучше делать УЗИ;

После 40 — маммографию.

Удаление груди

Так было раньше. Сейчас же медицина шагнула далеко вперёд. И часто орган удаётся сохранить — всё зависит от размера и расположения опухоли. Но даже при полном удалении груди её можно восстановить с помощью имплантов или экспандеров.

Однако, напоминает Синкина, если опухоль обнаружена поздно, то даже современная медицина будет бессильна. Поэтому так важно регулярно проверяться!

Яичники — главный источник женских гормонов, а именно они и питают опухоль. Чтобы снизить её рост, яичники могут удалить.

Как часто надо обследоваться

Следует ежегодно проходить осмотр начиная с 18-летнего возраста, даже если никаких жалоб нет. Осмотреть молочные железы может не только маммолог, но и гинеколог. С возрастом риск возникновения рака увеличивается, поэтому начиная с 40 лет, женщинам раз в два года надо делать маммографию. После 50 — ежегодно.

Сколько времени занимает лечение

Если заболевание обнаружилось, лечение в среднем длится до полугода. Надо учитывать все факторы. Например, 0 стадию прооперируют сразу, а гормонозависимые опухоли можно лечить и 5, и даже 10 лет.

Рецидив рака груди

А ранее врачи научились даже вычислять вероятность рецидива рака груди благодаря генетическому тесту. Недавно одобренный тест Oncotype DX поможет тысячам женщин избежать ненужной химиотерапии. Пока её делают всем пациенткам с таким диагнозом, чтобы снизить вероятность возвращения болезни, хотя реально нуждаются лишь немногие.