Почему люди с лишним весом умирают раньше

Проблема ожирения становится все более актуальной не только в России, но и во всем мире. Как отмечает Елена Владимировна Резник, доцент и ведущий научный сотрудник Российского национального исследовательского медицинский университет (РНИМУ) им. Н. И. Пирогова, основными факторами, способствующими развитию этого состояния, являются избыточное питание и низкая физическая активность.

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Чаще всего ожирение встречается у людей среднего и пожилого возраста, которые составляют 30−40% от общего числа пациентов с этой проблемой. У большинства из них развивается метаболический синдром, известный как «смертельный квартет». Он включает в себя нарушения обмена веществ, артериальную гипертензию и другие опасные состояния.

Ожирение существенно ухудшает работу различных органов и систем. У пациентов часто наблюдаются проблемы с сердцем, такие как атеросклероз и ишемическая болезнь, что приводит к инфаркту миокарда и хронической сердечной недостаточности. Кроме того, высок риск развития сахарного диабета и заболеваний суставов.

Для профилактики ожирения важно контролировать калорийность пищи, придерживаться сбалансированного питания и вести активный образ жизни.

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