Реабилитолог предупредил об опасности фитнес-клубов

На фитнес-клубы приходится самый высокий процент травматизации из-за неправильного подхода тренеров, поделилась с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» врач-реабилитолог, фитнес-эксперт Леля Савосина. По ее словам, самые распространенные повреждения в таких местах — это травмы позвоночника, плеч и колен.

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«В большинстве залов тренеры не учитывают группу здоровья клиентов, наличие хронических заболеваний и не проводят диагностику опорно-двигательного аппарата, которую нужно делать обязательно. У каждого разное состояние осанки, здоровья и свой уровень физической подготовки», — отметила Савосина.

Она добавила, что в современном обществе также отсутствует культура тренировок с разным уровнем интенсивности, что также приводит к травмам в фитнес-зале. Так, первые два-три месяца занятий людям стоит заниматься только щадящими упражнениями, потому что физическая перегрузка вредит организму.

К тому же многие тренеры — плохо образованны. Для такой работы необходима качественная подготовка в теории и практике. Это позволит тренировать разных людей, принимая во внимание уровень их здоровья, подытожила Савосина.

Ранее фитнес-тренер Светлана Бутова рассказала, что поза дерева из йоги является лучшим упражнением для поддержания здоровья коленей. По ее словам, упражнение позволяет избежать деформирования костей и избавиться от скованности движений и болезненных ощущений. Кроме того, данная поза улучшает работу нервной системы и укрепляет нижнюю часть тела.