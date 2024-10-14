Кардиолог: профилактика атеросклероза включает коррекцию образа жизни

Профилактика атеросклероза в первую очередь направлена на то, чтобы предотвратить образование бляшек в сосудах и артериях, заявила кардиолог медицинской компании «СберЗдоровье» Ирина Пермикина. Рекомендации по профилактике этого смертельно опасного заболевания она дала россиянам в ходе разговора с «Лентой.ру».

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Как рассказала врач, только 20 процентов холестерина поступает в организм с едой, остальное количество синтезируется в печени. Его образование регулируется генами, но факторами риска также могут быть нарушения функции щитовидной железы, сахарный диабет, болезни почек или неправильный образ жизни.

«Единственным доказанным и официально используемым методом снижения холестерина является терапия, которая может быть немедикаментозной и медикаментозной», — подчеркнула врач.

Первая, по словам Пермикиной, включает в себя коррекцию образа жизни.

Регулярная физическая активность, минимизация стресса, полноценный сон, контроль массы тела, отказ от курения и алкоголя, сбалансированное питание с ограничением жирного, жареного, колбас и другой вредной пищи — все эти меры способствуют снижению уровня холестерина и, как следствие, профилактике атеросклероза Ирина Пермикина кардиолог

При медикаментозной терапии пациентам назначают статины и другие препараты, снижающие уровень холестерина, добавила кардиолог.

Ранее врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова предупредила об опасности яиц для некоторых людей. Она рекомендовала отказаться от употребления этого продукта аллергикам, а также людям с повышенным уровнем холестерина или панкреатитом в стадии обострения.