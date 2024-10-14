Врач рассказал, в каком случае с насморком нужно идти к врачу

Есть три красных флага, когда с насморком нужно обращаться к врачу: если насморк длится более 7-10 дней, если он сопровождается температурой выше 38 градусов в течение трех дней, и если насморк является второй волной болезни после кратковременного улучшения. Об этом «Газете.Ru» рассказала ЛОР-врач сети клиник «Клиника Фомина» Светлана Марнова.

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«Причины насморка, или ринита разнообразны. Но самая частая причина насморка — это вирусная инфекция. В этом случае носовые симптомы (заложенность, выделения из носа, стекание слизи по глотке) не длительные — примерно до 7 дней. Могут быть и другие симптомы – повышение температуры тела , кашель, боль в горле», — рассказала врач.

Для того, чтобы улучшить свое состояние при насморке, можно промывать солевыми растворами полость носа.