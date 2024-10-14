Терапевт перечислил негативные последствия чересчур длительного сна

Кажется, что долгий сон — всегда польза для нашего организма. Тем не менее, если вы спите больше 10 часов в сутки, могут возникнуть определенные проблемы. Дарья Вавилова, терапевт с 5-летним стажем работы, рассказала нам о возможных побочных эффектах крепкого и долгого сна.

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Вы быстрее набираете вес

Наверное, самый неприятный момент для любой женщины. Все дело в том, что после 9 часов непрерывного сна организм начинает вырабатывать гормон лептин, что снижает чувство насыщения во время еды. Дарья:

«Вам будет труднее испытать чувство насыщения даже после употребления калорийных продуктов».

В результате вы получаете лишние килограммы.

Повышение риска сердечно-сосудистых заболеваний

Опасная тенденция наблюдается среди тех, кто отказывается от будильников и спит до победного. Как говорит наш эксперт, исследования американских сомнологов показали, что люди, склонные пересыпать, чаще сталкиваются с ишемической болезнью сердца. Кроме того, долгий сон провоцирует нарушение кровотока, а это прямой путь к инсульту.

Вы работаете хуже

Мы много раз слышали, что качественный и долгий сон поможет оставаться бодрым и продуктивным на протяжении всего дня. Но не все так просто. После сна, который длится больше 9 часов, вы наоборот будете испытывать усталость. Дарья:

«Пациенты отмечают вялость и даже проблемы с памятью, кому-то долгий сон действительно мешает полноценно работать».

Многие специалисты отмечают, что долгий сон в реальности приводит к нарушениям когнитивной производительности.

Постоянная головная боль

Если вы замечаете, что реагируете на смену погоды головной болью и неприятными ощущениями в суставах, вы наверняка столкнетесь с мигренью и при возникновении привычки спать больше 9 часов. Как отмечает терапевт, у людей, досыпающих днем, ближе к вечеру нередко возникает тянущее ощущение в области лба, которое может перетечь в затяжную головную боль на протяжении нескольких дней. Восстановление своего циркадного ритма поможет избавиться от этой проблемы.