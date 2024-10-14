В Екатеринбурге у заболевших учеников диагностировали норовирус

Заболевание норовируса выявили у учеников школы №79 в Екатеринбурге, где порядка 20 детей, по версии прокуратуры Свердловской области, обратились за медицинской помощью из-за рвоты и недомогания. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

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"У обучающихся школы №79 диагностировали заболевание норовируса, причины устанавливаются. В школе проводится обработка помещений, усиленные меры профилактики", - сказал собеседник агентства с уточнением, что дети переведены на дистанционное обучение до 18 октября.

Ранее в пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили, что порядка 20 учеников школы в Екатеринбурге обратились за медицинской помощью из-за рвоты и недомогания. По данному инциденту организована проверка. В Telegram-канале регионального управления Роспотребнадзора уточнили, что из лечебных организаций поступила информация о 10 заболевших, также госпитализирован один ребенок. У детей зарегистрированы случаи острой кишечной инфекции, точное количество заболевших устанавливается. Школа переведена на дистанционное обучение, в здании проведена дополнительная санитарная обработка.

Позже проверку на предмет возможного наличия признаков ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) организовало и следственное управление СК по Свердловской области. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после инцидента. Отмечалось, что причиной заболевания могли стать продукты питания, использованные в приготовлении блюд в школьной столовой.