Ортопед предупредил о последствиях «безобидной» шишки на ноге

Выпирающая косточка на ступне — это не только некрасивый внешний дефект, но еще и причина большого дискомфорта. Откуда берется и к чему приводит «шишка», а главное, нужно ли ее оперировать, «Газете.Ru» рассказал врач высшей категории, травматолог-ортопед «СМ-Клиника», к.м.н. Михаил Дорошев.

© unsplash

Он отметил, что косточка на ноге (халюс вальгус) не возникает просто. У этой проблемы несколько причин. Одна из самых частых — неправильный выбор обуви. Это касается любительниц высоких каблуков, которым не хочется расстаться с красивыми туфлями.

«Но не стоит забывать, что эта "красота" имеет обратную сторону — халюс вальгус. При частом ношении узкой обуви нарушается нормальное положение костей стопы. Особенно это касается большого пальца на ноге — он начинает искривляться и наползать на другие пальцы, а с внешней стороны пальца со временем образуется костяной вырост (шишка). Среди моих пациенток много женщин с такой проблемой. Для большинства из них выпирающая косточка — это история про эстетический дефект, от которого хочется поскорее избавиться. Но на самом деле проблема гораздо серьезнее», — рассказал врач.

По его словам, еще одна причина, тесно связанная с появлением косточки, — это разного рода травмы ног. Особенно рискуют «заработать» шишку профессиональные спортсмены, например футболисты, гимнасты, фигуристы, теннисисты. В большом спорте спортсмены постоянно испытывают перегрузки стопы во время тренировок или соревнований, а потому у них повышенные риски растяжения связок и перелома пальцев, и появление шишки при травмах неизбежно.

«Особенно часто шишка на ноге появляется при ревматоидных заболеваниях, прежде всего, при артрозе, который поражает мелкие суставы пальцев. В категорию пациентов с артрозом и халюсом вальгусом в основном попадают пожилые люди после 60 лет. Для них это особая проблема, поскольку с возрастом увеличиваются риски дегенеративных нарушений суставов и костей стопы, и кардинальных мер уже не избежать», — добавил специалист.

В числе других факторов, влияющих на появление шишки на ноге, травматолог-ортопед назвал плоскостопие, наследственность, повышенный вес и стоячую работу, которая связана с большой физической нагрузкой на стопы.

«Самое главное, что нужно понимать в случае с шишкой на ноге, это то, что проблема не пройдет сама по себе. Со временем шишка начинает сильно разрастаться, вызывая настолько сильную боль, что людям даже неудобно наступать на ногу, не говоря уже про саму ходьбу. В некоторых случаях решить проблему можно с помощью постоянного ношения ортопедических стелек. Но это «работает», если шишка небольшого размера, и нет никаких предпосылок к ее росту. Однако, если косточка постоянно увеличивается и причиняет пациенту сильную боль, единственно правильным решением станет операция», — отметил Дорошев.

По его наблюдениям, лучше всего справляется с этой проблемой специальная методика — остеотомия. Во время операции удаляется сам костный нарост (шишка), а плюсневая кость стопы соединяется особой фиксирующей конструкцией, которая нужна для ее правильного сращения. Такая методика достаточно эффективна и помогает пациентам забыть о мучившей их проблеме навсегда. Но чтобы избежать рецидивов после хирургической коррекции стопы, крайне важно в дальнейшем соблюдать рекомендации врачей-травматологов.