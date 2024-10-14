Терапевт предупредил о болезнях, которыми можно заразиться в спортзале

Спортзал – место, где высока вероятность получения травм, напомнила терапевт Ширин Ораева. Еще одна опасность, которую представляют спортзалы, это заражение неприятными заболеваниями.

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Врач напомнила, что спортзал, как и многие общественные места, это рассадник инфекций, бактерий и всевозможных паразитов. Большинством из них можно заразиться, если дотронуться до треножера или оказаться рядом с источником заразы. В качестве примера в разговоре с «Подмосковьем сегодня» Ораева назвала микроспорию и трихофитию.

Заболевания, вызванные грибками рода микроспорум и трихофитон, передаются при контакте. Как только споры попадают на кожу, они прорастают, образуя грибницу.

О заражении станет известно через полтора месяца, когда проявятся первые симптомы.

Еще одна опасная болезнь, подстерегающая людей в спортзале, чесотка. Ее вызывает песочный клещ, который внедряется под кожу, вызывая сильный зуд. Также высок риск подхватить вшей.

Если с этим видом паразитов можно справиться самостоятельно, то чесотку и грибковые заболевания придется лечить у врача.

Ораева подчеркнула, чтобы не подцепить болезни во время посещения спортзала, важно соблюдать меры предосторожности. Например, собирать волосы в пучок во время занятий, интересоваться, как часто проводится уборка и обработка поверхностей в спортивном зале.

Использовать компрессионный трикотаж при занятии контактными видами спорта, а после занятий сразу принимать душ в резиновой обуви.

Полотенца, которые были использованы в спортзале, нужно регулярно стирать, как и спортивную форму.