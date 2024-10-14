При каких симптомах нужно провериться на гастрит

Метеоризм после еды, тошнота, отсутствие аппетита, дисфагия, а также потеря 5% веса за полгода могут говорить о гастрите, рассказала NEWS.ru гастроэнтеролог Видновской КБ Минздрава Подмосковья Людмила Сухорукова. По ее словам, среди симптомов также наблюдаются чувство тяжести, боль при глотании и железодефицитная анемия.

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«Распространенные симптомы функциональной диспепсии желудка, которые нередко выступают основными маркерами гастрита: боль в эпигастральной области (выше пупка), изжога, чувство тяжести и распирания (метеоризм) в желудке после еды, тошнота, отсутствие аппетита, отрыжка, потеря веса более чем на 5% от общей массы тела за полгода, дисфагия, боль при глотании, железодефицитная анемия»‎, — напомнила Сухорукова.

Эксперт подчеркнула, что о гастрите также может говорить кровь в рвоте или стуле (признаки внутреннего кровотечения). Сухорукова добавила, что при этих симптомах, особенно если они проявляются систематически, лучше обратиться к врачу.

Ранее диетолог Виктория Безнебеева рассказала, что наиболее полезные для ЖКТ сорта риса — это камолино и арборио. По ее словам, эти крупы очень питательны. Рис камолино родом из Египта и растет на берегах Нила. Он отлично подойдет для рагу и других блюд с мясом. Арборио — итальянский сорт риса, его используют при приготовлении ризотто и рисового пудинга, добавила она.