Хирург предупредил, кому противопоказана йодированная соль

Йодированная соль противопоказана при гломеруло- и пиелонефрите, рассказал NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов. Он добавил, что данный продукт нельзя употреблять при крапивнице и фурункулезе из-за риска обострений.

© unsplash

«Избыток йода очень сложно вызвать, только если есть соль столовыми ложками или морскую капусту шесть раз в день. Это может привести к тиреотоксикозу, при котором резко ускоряется обмен веществ, наступает тахикардия и возможны гипертонические кризы, нарушается работа почек. Нельзя употреблять йодированную соль пациентам с гломеруло- и пиелонефритом, с крапивницей и фурункулезом из-за риска обострений», — объяснил Умнов.

Ранее эндокринолог Анна Гончарова рассказала, что к наиболее полезным кашам специалисты относят прежде всего гречневую. Также благотворное влияние на организм из-за высокого содержания клетчатки оказывают другие виды круп, приготовленные с сухофруктами.

До этого врач-гастроэнтеролог София Кардашова заявила, что отказ от фастфуда и газировки спасет от осеннего обострения гастрита. Вместо этих вредных продуктов она посоветовала есть овощные супы, каши, а также нежирное мясо и рыбу. К тому же нужно не переедать и не пропускать приемы пищи — это дополнительно нагружает желудок.