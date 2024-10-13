Врач рассказала, кому важна профилактика преждевременных родов

Женщинам, у которых уже были преждевременные роды, перед планированием следующей беременности важно посетить врача и пройти обследование. Об этом сказала «Парламентской газете» профессор кафедры акушерства и гинекологии Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М.Ф. Владимирского, акушер-гинеколог Вера Балан.

Есть факторы, которые увеличивают риск преждевременных родов, и их желательно выявлять еще до беременности, отметила Балан.

«Если у женщины уже было невынашивание, какие-то проблемы, естественно ее надо лечить до того, как возникла очередная беременность, выявлять риски», — подчеркнула врач.

Возможно, это связано с инфекциями, внутриматочными вмешательствами или какими-то генетическими проблемами, и это все выявляется до беременности, добавила она. Поэтому, по ее словам, нужна подготовка к зачатию.

«Важно, чтобы женщина еще до беременности пришла к врачу вместе с партнером, чтобы ее подготовили. Это обязательные вещи, которые нужно знать», — отметила врач.

При этом важно уделять внимание профилактике, и это упоминается, в том числе, в клинических рекомендациях по преждевременным родам, пояснила Балан.

Врачи обязательно должны уделять особое внимание профилактике и предвидеть то, что может произойти с пациенткой, нежели потом «бросаться тушить пожар», уверена Балан.