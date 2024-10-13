Что будет, если часто принимать таблетки для потенции

Уролог Сосновский: таблетки для потенции принимать для профилактики нельзя. Некоторые мужчины в солидном возрасте начинают опасаться, что их половые умения могут дать осечку в самый неподходящий момент. Чтобы не испытывать потом стыд и смущение, они начинают принимать средства для повышения потенции — просто на всякий случай. Что бывает из-за этого — и рассказал врач.

Вызывают ли привыкание таблетки для потенции? Нет.

По словам уролога-андролога, репродуктолога Станислава Сосновского, препараты для повышения потенции обычно улучшают приток крови к половому органу и ухудшают её отток. И действующие вещества не вызывают привыкания — по крайней мере, пока никакие исследования это не смогли подтвердить.

Но это не значит, что таблетки для потенции можно принимать постоянно и в целях профилактики.

Как объяснил врач, обычно проблемы с эрекцией возникают не на пустом месте, а по какой-то причине. И зачастую эта причина вполне устраняема, а вот если её запустить, то она не только испортит качество жизни, но ещё и приведёт к серьёзному заболеванию. Например, можно получить настоящую эректильную дисфункцию.

Как работают таблетки для потенции

Уролог подчеркнул, что средства для повышения потенции не являются панацеей. Обычно их прописывают как вспомогательное средство во время терапии. Причём врач назначает определённый вид таблеток и график приёма, который поможет конкретному пациенту, сообщил «Доктор Питер».

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