Минздрав меняет правила лечения болезней сердца
Россиян с хронической сердечной недостаточностью за последние двадцать лет стало больше — распространенность заболевания увеличилась с 6,1 до 8,2 процента. И хотя современная терапия улучшает общую картину, средняя годовая смертность среди пациентов с клинически выраженными признаками недуга достигает 12 процентов. Эти данные привел Минздрав в новых клинических рекомендациях о диагностике и лечении таких больных. Их будут учитывать при формировании программы государственных гарантий бесплатной медицинской помощи с 1 января 2025 года. «Парламентская газета» узнала подробности.
Дело в насосе
Болезни системы кровообращения лидируют среди причин, уносящих жизни людей, — на их долю приходится больше сорока процентов всех смертей. Хроническая сердечная недостаточность — один из таких факторов риска. Если просто, то это состояние, при котором нарушается насосная функция главного органа любого живого существа. В результате организм страдает от нехватки кислорода.
В 50-60 процентах случаев это следствие ишемической болезни сердца. Ее комбинация с артериальной гипертензией — повышенным артериальным давлением — есть у половины пациентов с недостаточностью, отметили авторы рекомендаций. Среди других причин они назвали пороки сердца (4,3 процента) и миокардиты (3,6).
Характерные клинические признаки и симптомы хронической сердечной недостаточности:
- одышка,
- затрудненное дыхание в положении лежа и уменьшающееся в сидячем положении,
- плохая переносимость привычных нагрузок,
- увеличение времени восстановления после них,
- слабость,
- утомляемость,
- отечность.
Менее типичные:
- ночной кашель,
- свистящее дыхание,
- ощущение вздутия,
- растерянность, особенно у пожилых.
Осторожные ожидания
В рекомендациях специалисты привели статистику выживаемости и продолжительности жизни. Так, до 1990-х 60-70 процентов пациентов с хронической сердечной недостаточностью умирали в течение пяти лет. Совершенствование медтехнологий позволило уменьшить количество повторных госпитализаций и летальных исходов. Тем не менее в России средняя годовая смертность среди таких больных составляет от 6 до 12 процентов.
Прогноз для них зависит от причины и выраженности заболевания, но часто не оставляет поводов для оптимизма, заключили эксперты. Время дожития, как правило, колеблется от 3,8 до 8,4 года.
«Наука и практическое здравоохранение не стоят на месте, появляются новые методы диагностики и лечения, лекарственные препараты и, конечно, клинические рекомендации, — сказала «Парламентской газете» зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина. — Точно так же, как и в онкологии, они должны периодически меняться и в отношении сердечно-сосудистых заболеваний. Не учитывать современные технологии и наработки, которые уже доказаны в той или иной степени в клинической практике, — преступление».
По словам депутата, медицинская общественность всегда делает ставку на более продвинутые методики и их надо как можно быстрее внедрять на законодательном уровне.
Продлить годы
Улучшить качество жизни и психологическое состояние, уменьшить симптомы и риск повторных госпитализаций, повысить работоспособность помогает не только ранняя терапия. Большое внимание в рекомендациях медики отводят реабилитации и санаторно-курортному лечению. Например, на амбулаторном этапе предлагают разные варианты:
- очный формат,
- дистанционный — в родных стенах с использованием достижений цифрового и мобильного здравоохранения,
- смешанный.
Причем удаленная кардиореабилитация и домашнее наблюдение с применением телемедицинских технологий позволяют не только охватить больше пациентов. По эффективности такой подход сопоставим с возможностями лечебного учреждения, уверены специалисты.
В паре с диетологом и психологом
Также они настаивают, что на всех этапах должна работать мультидисциплинарная команда в соответствии с индивидуальным планом реабилитации. В ее состав нужно включать:
- врача по физической реабилитационной медицине,
- кардиолога,
- терапевта, или врача общей практики с опытом ведения пациентов в зависимости от локальных возможностей,
- специалиста по физической реабилитации,
- диетолога,
- медицинского психолога или психотерапевта,
- медсестру по реабилитации,
- специалиста по социальной работе, если он есть.
Реабилитацию, считает Татьяна Соломатина, нужно начинать как можно быстрее, уже с первых минут, когда случилось несчастье. Иначе можно упустить время для восстановления функции головного мозга, двигательной активности и остальных важных показателей.
«Поэтому сейчас в достаточно крупных сердечно-сосудистых центрах есть бригады реабилитологов, которые состоят не только из медиков, но и логопедов, психологов, массажистов, специалистов по лечебной физкультуре, — объяснила депутат. — И даже когда пациент приходит домой, останавливаться нельзя. Есть программы восстановления, которые можно устанавливать на компьютер, тренажеры — все, что поможет в той или иной степени научиться самому себя обслуживать».
Встань и иди
Есть требования и к реабилитологу. Учитывая, что пациенты с хронической сердечной недостаточностью имеют экстремально высокий риск развития сердечно-сосудистых осложнений и смерти, а также необходимость в коррекции медикаментозной терапии, ему предписано либо иметь сертификат специалиста по кардиологии, либо пройти дополнительное обучение по этому направлению.
Контролировать состояние больных рекомендуют комплексно:
- по показаниям с помощью стандартизированных опросников отслеживать когнитивные функции,
- у людей старше 60 лет проводить скрининг старческой астении — синдрома, при котором человек испытывает слабость. А для оценки риска падений существуют такие методы, как «Краткая батарея тестов физического функционирования», тест «Встань и иди», «Шкала оценки риска падений Морсе»,
- обращать внимание на психосоциальные факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе тревожные и депрессивные состояния.