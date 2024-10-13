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Минздрав меняет правила лечения болезней сердца

Россиян с хронической сердечной недостаточностью за последние двадцать лет стало больше — распространенность заболевания увеличилась с 6,1 до 8,2 процента. И хотя современная терапия улучшает общую картину, средняя годовая смертность среди пациентов с клинически выраженными признаками недуга достигает 12 процентов. Эти данные привел Минздрав в новых клинических рекомендациях о диагностике и лечении таких больных. Их будут учитывать при формировании программы государственных гарантий бесплатной медицинской помощи с 1 января 2025 года. «Парламентская газета» узнала подробности.

Минздрав меняет правила лечения болезней сердца
© Парламентская газета

Дело в насосе

Болезни системы кровообращения лидируют среди причин, уносящих жизни людей, — на их долю приходится больше сорока процентов всех смертей. Хроническая сердечная недостаточность — один из таких факторов риска. Если просто, то это состояние, при котором нарушается насосная функция главного органа любого живого существа. В результате организм страдает от нехватки кислорода.

В 50-60 процентах случаев это следствие ишемической болезни сердца. Ее комбинация с артериальной гипертензией — повышенным артериальным давлением — есть у половины пациентов с недостаточностью, отметили авторы рекомендаций. Среди других причин они назвали пороки сердца (4,3 процента) и миокардиты (3,6).

Характерные клинические признаки и симптомы хронической сердечной недостаточности:

  • одышка,
  • затрудненное дыхание в положении лежа и уменьшающееся в сидячем положении,
  • плохая переносимость привычных нагрузок,
  • увеличение времени восстановления после них,
  • слабость,
  • утомляемость,
  • отечность.

Менее типичные:

  • ночной кашель,
  • свистящее дыхание,
  • ощущение вздутия,
  • растерянность, особенно у пожилых.

Осторожные ожидания

В рекомендациях специалисты привели статистику выживаемости и продолжительности жизни. Так, до 1990-х 60-70 процентов пациентов с хронической сердечной недостаточностью умирали в течение пяти лет. Совершенствование медтехнологий позволило уменьшить количество повторных госпитализаций и летальных исходов. Тем не менее в России средняя годовая смертность среди таких больных составляет от 6 до 12 процентов.

Прогноз для них зависит от причины и выраженности заболевания, но часто не оставляет поводов для оптимизма, заключили эксперты. Время дожития, как правило, колеблется от 3,8 до 8,4 года.

«Наука и практическое здравоохранение не стоят на месте, появляются новые методы диагностики и лечения, лекарственные препараты и, конечно, клинические рекомендации, — сказала «Парламентской газете» зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина. — Точно так же, как и в онкологии, они должны периодически меняться и в отношении сердечно-сосудистых заболеваний. Не учитывать современные технологии и наработки, которые уже доказаны в той или иной степени в клинической практике, — преступление».

По словам депутата, медицинская общественность всегда делает ставку на более продвинутые методики и их надо как можно быстрее внедрять на законодательном уровне.

Продлить годы

Улучшить качество жизни и психологическое состояние, уменьшить симптомы и риск повторных госпитализаций, повысить работоспособность помогает не только ранняя терапия. Большое внимание в рекомендациях медики отводят реабилитации и санаторно-курортному лечению. Например, на амбулаторном этапе предлагают разные варианты:

  • очный формат,
  • дистанционный — в родных стенах с использованием достижений цифрового и мобильного здравоохранения,
  • смешанный.

Причем удаленная кардиореабилитация и домашнее наблюдение с применением телемедицинских технологий позволяют не только охватить больше пациентов. По эффективности такой подход сопоставим с возможностями лечебного учреждения, уверены специалисты.

В паре с диетологом и психологом

Также они настаивают, что на всех этапах должна работать мультидисциплинарная команда в соответствии с индивидуальным планом реабилитации. В ее состав нужно включать:

  • врача по физической реабилитационной медицине,
  • кардиолога,
  • терапевта, или врача общей практики с опытом ведения пациентов в зависимости от локальных возможностей,
  • специалиста по физической реабилитации,
  • диетолога,
  • медицинского психолога или психотерапевта,
  • медсестру по реабилитации,
  • специалиста по социальной работе, если он есть.

Реабилитацию, считает Татьяна Соломатина, нужно начинать как можно быстрее, уже с первых минут, когда случилось несчастье. Иначе можно упустить время для восстановления функции головного мозга, двигательной активности и остальных важных показателей.

«Поэтому сейчас в достаточно крупных сердечно-сосудистых центрах есть бригады реабилитологов, которые состоят не только из медиков, но и логопедов, психологов, массажистов, специалистов по лечебной физкультуре, — объяснила депутат. — И даже когда пациент приходит домой, останавливаться нельзя. Есть программы восстановления, которые можно устанавливать на компьютер, тренажеры — все, что поможет в той или иной степени научиться самому себя обслуживать».

Встань и иди

Есть требования и к реабилитологу. Учитывая, что пациенты с хронической сердечной недостаточностью имеют экстремально высокий риск развития сердечно-сосудистых осложнений и смерти, а также необходимость в коррекции медикаментозной терапии, ему предписано либо иметь сертификат специалиста по кардиологии, либо пройти дополнительное обучение по этому направлению.

Контролировать состояние больных рекомендуют комплексно:

  • по показаниям с помощью стандартизированных опросников отслеживать когнитивные функции,
  • у людей старше 60 лет проводить скрининг старческой астении — синдрома, при котором человек испытывает слабость. А для оценки риска падений существуют такие методы, как «Краткая батарея тестов физического функционирования», тест «Встань и иди», «Шкала оценки риска падений Морсе»,
  • обращать внимание на психосоциальные факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе тревожные и депрессивные состояния.
Болезни и лекарства
Татьяна Соломатина
Госдума