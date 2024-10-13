Минздрав меняет правила лечения болезней сердца

Россиян с хронической сердечной недостаточностью за последние двадцать лет стало больше — распространенность заболевания увеличилась с 6,1 до 8,2 процента. И хотя современная терапия улучшает общую картину, средняя годовая смертность среди пациентов с клинически выраженными признаками недуга достигает 12 процентов. Эти данные привел Минздрав в новых клинических рекомендациях о диагностике и лечении таких больных. Их будут учитывать при формировании программы государственных гарантий бесплатной медицинской помощи с 1 января 2025 года. «Парламентская газета» узнала подробности.

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Дело в насосе

Болезни системы кровообращения лидируют среди причин, уносящих жизни людей, — на их долю приходится больше сорока процентов всех смертей. Хроническая сердечная недостаточность — один из таких факторов риска. Если просто, то это состояние, при котором нарушается насосная функция главного органа любого живого существа. В результате организм страдает от нехватки кислорода.

В 50-60 процентах случаев это следствие ишемической болезни сердца. Ее комбинация с артериальной гипертензией — повышенным артериальным давлением — есть у половины пациентов с недостаточностью, отметили авторы рекомендаций. Среди других причин они назвали пороки сердца (4,3 процента) и миокардиты (3,6).

Характерные клинические признаки и симптомы хронической сердечной недостаточности:

одышка,

затрудненное дыхание в положении лежа и уменьшающееся в сидячем положении,

плохая переносимость привычных нагрузок,

увеличение времени восстановления после них,

слабость,

утомляемость,

отечность.

Менее типичные:

ночной кашель,

свистящее дыхание,

ощущение вздутия,

растерянность, особенно у пожилых.

Осторожные ожидания

В рекомендациях специалисты привели статистику выживаемости и продолжительности жизни. Так, до 1990-х 60-70 процентов пациентов с хронической сердечной недостаточностью умирали в течение пяти лет. Совершенствование медтехнологий позволило уменьшить количество повторных госпитализаций и летальных исходов. Тем не менее в России средняя годовая смертность среди таких больных составляет от 6 до 12 процентов.

Прогноз для них зависит от причины и выраженности заболевания, но часто не оставляет поводов для оптимизма, заключили эксперты. Время дожития, как правило, колеблется от 3,8 до 8,4 года.

«Наука и практическое здравоохранение не стоят на месте, появляются новые методы диагностики и лечения, лекарственные препараты и, конечно, клинические рекомендации, — сказала «Парламентской газете» зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина. — Точно так же, как и в онкологии, они должны периодически меняться и в отношении сердечно-сосудистых заболеваний. Не учитывать современные технологии и наработки, которые уже доказаны в той или иной степени в клинической практике, — преступление».

По словам депутата, медицинская общественность всегда делает ставку на более продвинутые методики и их надо как можно быстрее внедрять на законодательном уровне.

Продлить годы

Улучшить качество жизни и психологическое состояние, уменьшить симптомы и риск повторных госпитализаций, повысить работоспособность помогает не только ранняя терапия. Большое внимание в рекомендациях медики отводят реабилитации и санаторно-курортному лечению. Например, на амбулаторном этапе предлагают разные варианты:

очный формат,

дистанционный — в родных стенах с использованием достижений цифрового и мобильного здравоохранения,

смешанный.

Причем удаленная кардиореабилитация и домашнее наблюдение с применением телемедицинских технологий позволяют не только охватить больше пациентов. По эффективности такой подход сопоставим с возможностями лечебного учреждения, уверены специалисты.

В паре с диетологом и психологом

Также они настаивают, что на всех этапах должна работать мультидисциплинарная команда в соответствии с индивидуальным планом реабилитации. В ее состав нужно включать:

врача по физической реабилитационной медицине,

кардиолога,

терапевта, или врача общей практики с опытом ведения пациентов в зависимости от локальных возможностей,

специалиста по физической реабилитации,

диетолога,

медицинского психолога или психотерапевта,

медсестру по реабилитации,

специалиста по социальной работе, если он есть.

Реабилитацию, считает Татьяна Соломатина, нужно начинать как можно быстрее, уже с первых минут, когда случилось несчастье. Иначе можно упустить время для восстановления функции головного мозга, двигательной активности и остальных важных показателей.

«Поэтому сейчас в достаточно крупных сердечно-сосудистых центрах есть бригады реабилитологов, которые состоят не только из медиков, но и логопедов, психологов, массажистов, специалистов по лечебной физкультуре, — объяснила депутат. — И даже когда пациент приходит домой, останавливаться нельзя. Есть программы восстановления, которые можно устанавливать на компьютер, тренажеры — все, что поможет в той или иной степени научиться самому себя обслуживать».

Встань и иди

Есть требования и к реабилитологу. Учитывая, что пациенты с хронической сердечной недостаточностью имеют экстремально высокий риск развития сердечно-сосудистых осложнений и смерти, а также необходимость в коррекции медикаментозной терапии, ему предписано либо иметь сертификат специалиста по кардиологии, либо пройти дополнительное обучение по этому направлению.

Контролировать состояние больных рекомендуют комплексно: