Кардиолог перечислила основные правила заботы о сердце осенью

Регулярное измерение артериального давления, подходящая одежда и обувь, разгрузки от напряжения после трудового дня и прогулки помогут позаботиться о сердце осенью, считает врач-кардиолог Наталья Гаврилюк. В беседе с KP.RU она объяснила, что нагрузки на орган происходят во время холодов.

По словам специалиста, в осенне-зимний период случается намного больше инфарктов и инсультов. На холоде происходит рефлекторный спазм сосудов ног и рук. Так организм пытается сохранить тепло. Чтобы этого избежать, необходимо следить за давлением, избегать переохлаждений и давать себе время отдохнуть после напряженного дня. Также Гаврилюк призвала не отсиживаться дома.

Важно помнить про пользу прогулок и дневного света. Обязательно нужно утепляться и гулять! Есть много классных зимних видов спорта. Кроме того, кардиоупражнения у современных людей обычно в залах, так что тут совсем нет «сезонных» препятствий. А вот залежавшись дома, можно еще и депрессию поймать, — добавила Гаврилюк.

Ранее клинический психолог Дарья Сальникова рассказала, как россиянам сохранить ментальное здоровье осенью. Она посоветовала не переоценивать свои силы и заранее подготовиться к переменам. Например, после отпуска следует снизить интенсивность и включенность в работу.