Психолог назвала негативные последствия частого использования гаджетов

Психолог Лидия Кутузова назвала негативные последствия чрезмерного использования смартфонов, планшетов и ноутбуков. У взрослых это может вызвать информационную перегрузку, снизить концентрацию, ухудшить память и повысить утомляемость.

Также может возникнуть синдром упущенной выгоды (FOMO), который мешает расслабиться из-за постоянной проверки уведомлений.

Из-за синего света от экранов нарушается сон, что приводит к бессоннице и проблемам с осанкой и зрением. Из-за частого использования гаджетов возможна социальная изоляция и прокрастинация, что снижает продуктивность, рассказала Кутузова «Известиям».

При первой живое общение заменяется виртуальным, что приводит к одиночеству. Во втором случае гаджеты отвлекают от дел.

Важно отметить, что у детей и подростков последствия могут быть более серьезными, включая задержку речевого развития и снижение социальных навыков.

Кутузова подчеркивает, что полностью отказаться от гаджетов невозможно, однако следует наладить контроль за их использованием: устанавливать временные рамки, создавать зоны без девайсов, использовать приложения для мониторинга времени и практиковать цифровые детоксы.

Рекомендуется также обучать детей правильному обращению с техникой и развивать у них критическое мышление.