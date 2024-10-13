Мужчины вдвое чаще женщин игнорируют проверку срока годности лекарств

Смотрит на дату истечения на упаковке каждый второй (54%) россиянин.

6 из 10 граждан проверяют дату употребления продуктов питания. При покупке средств личной гигиены на это обращает внимание лишь треть. Никогда не проверяют срок годности у продуктов только 2%, у медикаментов — 9%, у шампуней — 23%. Такие результаты исследования сервиса SuperJob есть в распоряжении радиостанции «Говорит Москва».

Приобретая парфюмерно-косметические средства, 49% женщин всегда смотрят на период хранения и только 8% никогда этого не делают.

Россияне в возрасте от 35 до 44 лет наиболее внимательны: они чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше, проверяют срок годности приобретаемых товаров.