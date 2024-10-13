Кому нельзя устанавливать зубные импланты

Имплантация зубов становится все более популярной процедурой, позволяющей восстановить утраченные зубы и вернуть уверенность в своей улыбке. Однако стоматологи предупреждают, что не всем пациентам можно проводить эту операцию.

Врач-стоматолог и главный врач стоматологической клиники Илья Антонов в беседе с aif.ru отметил, что существуют абсолютные противопоказания, при которых имплантация зубов может быть опасна. К ним относятся заболевания, приводящие к остеопорозу, такие как декомпенсированный диабет и нарушения работы щитовидной железы. Эти состояния могут негативно сказаться на состоянии костной ткани, что делает установку имплантатов невозможной.

Также не рекомендуется проводить имплантацию при аутоиммунных заболеваниях, таких как ревматоидный артрит и системная красная волчанка, а также при онкологических заболеваниях, находящихся на стадии лечения или ремиссии. Хронические патологии, включая туберкулез и ВИЧ, также могут стать препятствием для успешной имплантации.

Несмотря на наличие противопоказаний, стоматологи подчеркивают, что отсутствие зубов не является проблемой. В таких случаях могут быть предложены альтернативные варианты, такие как съемные протезы, которые помогут восстановить как функциональность, так и эстетику челюсти.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что во время вторжения ВСУ в Курскую область украинские боевики вырывали золотые зубы у жителей региона.