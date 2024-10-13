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Названы болезни, при которых в крови возникает недостаток или переизбыток лейкоцитов

Лейкоциты — это белые клетки крови, вырабатываемые костным мозгом, которые выполняют ряд функций по иммунной защите организма, разрушению чужеродных белков и выработке антител. Их недостаток или переизбыток в крови может существенно влиять на здоровье человека. При каких заболеваниях происходят подобные «скачки», «Вечерней Москве» рассказала врач-гематолог сочинского филиала сети «Клиника Фомина» Мария Головизнина.

Почему в крови возникает недостаток или переизбыток лейкоцитов
© Вечерняя Москва

По словам специалиста, лейкоциты бывают разных видов. Основные, которые можно увидеть в подсчете лейкоформулы, — это нейтрофилы, лимфоциты, моноциты, эозинофилы, базофилы.

Снижение количества лейкоцитов ниже 4 тыс./мкл называется лейкопенией. Она может развиваться при:

  • инфекционных заболеваниях;
  • гиповитаминозах (витамин В12, фолиевая кислота, медь, цинк);
  • иммунодефицитных состояниях;
  • аутоиммунных заболеваниях (СКВ, РА и др.);
  • при приеме некоторых препаратов (жаропонижающие, противовирусные, обезболивающие, некоторые антибиотики, химиотерапия, лучевая терапия и др.);
  • врожденной нейтропении;
  • хронической идиопатической нейтропении;
  • заболеваниях крови (чаще вместе с лейкоцитами можно заметить снижение эритроцитов и тромбоцитов).

Противоположное состояние, когда уровень лейкоцитов повышается выше 10–11 тыс./мкл, называется лейкоцитоз (лейкемоидная реакция), продолжила медик. Это состояние может развиваться при:

  • инфекционных заболеваниях различной этиологии;
  • аллергических процессах;
  • паразитозах;
  • при приеме некоторых препаратов;
  • воспалительных заболеваниях;
  • асплении;
  • тимоме;
  • клональных процессах (онкогематологические заболевания).
— И тут важно понимать, за счет каких именно клеток лейкоцитарной формулы они повышаются в абсолютных величинах. Поэтому необходимо тщательно выяснять клиническую картину, анамнез, хронические заболевания, принимаемые препараты и динамику в показателях общего анализа крови за предыдущие периоды. Для более точной диагностики нужно обратиться к гематологу, — заключила Головизнина.

Болезни и лекарства
Мария Головизнина