Почему в крови возникает недостаток или переизбыток лейкоцитов

Названы болезни, при которых в крови возникает недостаток или переизбыток лейкоцитов
Лейкоциты — это белые клетки крови, вырабатываемые костным мозгом, которые выполняют ряд функций по иммунной защите организма, разрушению чужеродных белков и выработке антител. Их недостаток или переизбыток в крови может существенно влиять на здоровье человека. При каких заболеваниях происходят подобные «скачки», «Вечерней Москве» рассказала врач-гематолог сочинского филиала сети «Клиника Фомина» Мария Головизнина.
По словам специалиста, лейкоциты бывают разных видов. Основные, которые можно увидеть в подсчете лейкоформулы, — это нейтрофилы, лимфоциты, моноциты, эозинофилы, базофилы.
Снижение количества лейкоцитов ниже 4 тыс./мкл называется лейкопенией. Она может развиваться при:
- инфекционных заболеваниях;
- гиповитаминозах (витамин В12, фолиевая кислота, медь, цинк);
- иммунодефицитных состояниях;
- аутоиммунных заболеваниях (СКВ, РА и др.);
- при приеме некоторых препаратов (жаропонижающие, противовирусные, обезболивающие, некоторые антибиотики, химиотерапия, лучевая терапия и др.);
- врожденной нейтропении;
- хронической идиопатической нейтропении;
- заболеваниях крови (чаще вместе с лейкоцитами можно заметить снижение эритроцитов и тромбоцитов).
Противоположное состояние, когда уровень лейкоцитов повышается выше 10–11 тыс./мкл, называется лейкоцитоз (лейкемоидная реакция), продолжила медик. Это состояние может развиваться при:
- инфекционных заболеваниях различной этиологии;
- аллергических процессах;
- паразитозах;
- при приеме некоторых препаратов;
- воспалительных заболеваниях;
- асплении;
- тимоме;
- клональных процессах (онкогематологические заболевания).
— И тут важно понимать, за счет каких именно клеток лейкоцитарной формулы они повышаются в абсолютных величинах. Поэтому необходимо тщательно выяснять клиническую картину, анамнез, хронические заболевания, принимаемые препараты и динамику в показателях общего анализа крови за предыдущие периоды. Для более точной диагностики нужно обратиться к гематологу, — заключила Головизнина.