Почему в крови возникает недостаток или переизбыток лейкоцитов

Лейкоциты — это белые клетки крови, вырабатываемые костным мозгом, которые выполняют ряд функций по иммунной защите организма, разрушению чужеродных белков и выработке антител. Их недостаток или переизбыток в крови может существенно влиять на здоровье человека. При каких заболеваниях происходят подобные «скачки», «Вечерней Москве» рассказала врач-гематолог сочинского филиала сети «Клиника Фомина» Мария Головизнина.

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По словам специалиста, лейкоциты бывают разных видов. Основные, которые можно увидеть в подсчете лейкоформулы, — это нейтрофилы, лимфоциты, моноциты, эозинофилы, базофилы.

Снижение количества лейкоцитов ниже 4 тыс./мкл называется лейкопенией. Она может развиваться при:

инфекционных заболеваниях;

гиповитаминозах (витамин В12, фолиевая кислота, медь, цинк);

иммунодефицитных состояниях;

аутоиммунных заболеваниях (СКВ, РА и др.);

при приеме некоторых препаратов (жаропонижающие, противовирусные, обезболивающие, некоторые антибиотики, химиотерапия, лучевая терапия и др.);

врожденной нейтропении;

хронической идиопатической нейтропении;

заболеваниях крови (чаще вместе с лейкоцитами можно заметить снижение эритроцитов и тромбоцитов).

Противоположное состояние, когда уровень лейкоцитов повышается выше 10–11 тыс./мкл, называется лейкоцитоз (лейкемоидная реакция), продолжила медик. Это состояние может развиваться при:

инфекционных заболеваниях различной этиологии;

аллергических процессах;

паразитозах;

при приеме некоторых препаратов;

воспалительных заболеваниях;

асплении;

тимоме;

клональных процессах (онкогематологические заболевания).