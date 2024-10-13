Стали известны различия в мозгу детей с аутизмом

Работа Института нейронаук Дел Монте при Университете Рочестера обнаружила значительные структурные различия в нейронах у детей с аутизмом.

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Используя передовые методы нейровизуализации, исследователи сравнили снимки мозга более 11 000 детей, включая 142 ребенка с аутизмом, чтобы лучше понять, как это состояние влияет на развитие мозга.

Исследование, опубликованное в Autism Research, показало, что в некоторых областях коры головного мозга, ответственных за память, обучение и рассуждение, плотность нейронов у детей с аутизмом ниже по сравнению с общей популяцией. Напротив, такие области, как миндалевидное тело, связанное с эмоциями, продемонстрировали повышенную плотность нейронов. Эти различия остались неизменными даже в сравнении с детьми, страдающими СДВГ или тревожными расстройствами, что указывает на специфичность изменений для аутизма.

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