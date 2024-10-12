Врач предупредил, какие заболевания могут передавать домашние животные

Дерматовенеролог Роман Иванов рассказал, почему не стоит целовать собак и кошек и спать с ними в одной постели, даже если кажется, они чисты и полностью здоровы.

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В слюне животных содержится много болезнетворных организмов, они не причиняют вреда здоровью организма человека, но только при сильном иммунитете, в противном случае могут стать причиной развития инфекции, пишет doctorpiter.ru.

Близкие контакты с животными могут передать человеку стригущий лишай, гельминтов, чесотку, токсоплазмоз и не только.

Среди того, чем животное может «наградить» своего хозяина, есть и очень опасные заболевания. Бешенство, например, которое переносят дикие животные, может передаться непривитому домашнему питомцу, а от него через слизистые перейти к человеку. При бешенстве, поражающем центральную нервную систему, повышается температура тела, возникают головная боль, галлюцинации, боязнь воды и паралич.

Чтобы питомец оставался здоровым, его нужно регулярно прививать, а также не пускать общаться с уличными животными. А еще нужно избегать кормления сырыми рыбой, мясом и яйцом и протирать лапы после улицы.