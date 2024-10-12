Употребление на завтрак сладких хлопьев, сосисок или сладкого йогурта способно повысить риск развития онкологии у человека в будущем.

«Это совершенно не случайно», — предупредила врач-диетолог и нутрициолог Елена Соломатина в беседе с 5-tv.ru.

Прежде всего важно учесть, что в таких продуктах содержится много сахара. Сахар сам по себе — это лишний вес, что как раз в итоге может спровоцировать опухоль.

Поэтому различные добавки и усилители тоже приведут к такому итогу, ведь все это разрушает наши клетки и изменяет ДНК.

Чтобы как-то компенсировать вред от таких продуктов, следует добавлять к ним что-то полезное — фрукты, овощи, ягоды.

«Нужно, чтобы обязательно была клетчатка», — говорит Соломатина.

Ранее «Свободная Пресса» писала, что врач-диетолог рассказала, кому нельзя пить фруктовый чай.