Проверьте себя: пять способов профилактики рака молочной железы

Специалисты рассказали, какие регулярные обследования помогут обнаружить рак груди на ранней стадии, сообщает издание «Горящая изба».

Самообследование

Это первый и самый доступный способ понять, если что-то не так. Врачи рекомендуют проводить такое обследование раз в месяц с 20 лет. Процедура занимает всего лишь несколько минут и позволяет обнаружить уплотнения в груди, выделения из сосков или изменения формы молочной железы.

Тем не менее, стоит помнить, что это не основной метод раннего обнаружения рака. Поэтому регулярные визиты к врачу необходимы.

Визит к врачу

Ежегодный чекап необходимо проходить всем женщинам с 20 лет. В рамках ОМС можно обратиться к гинекологу.

Специалист проводит клинический осмотр, оценивает состояние молочных желез, а также может назначить дополнительные обследования. До 40 лет советуют сделать УЗИ, а после этого маммографию.

Чем раньше врач обнаружит изменения, тем выше шанс успешного лечения.

УЗИ молочных желез

Это является основным способом диагностики рака груди до 40 лет. УЗИ поможет выявить доброкачественную опухоль, а также злокачественную патологию, которые невозможно найти во время самообследования.

УЗИ может быть особенно полезным для тех женщин, у которых в груди присутствует большое количество фиброзной ткани.

Маммография

Маммография – основной способ диагностики рака у женщин после 40 лет. Кроме того, ее стоит делать до 40, если в семье были случаи рака груди или яичников.

Врачи рекомендуют делать маммографию раз в год или раз в два года. Она позволяет выявить злокачественные опухоли на ранней стадии, и тогда лечение будет эффективным.

Генетическое тестирование

Его обязательно нужно пройти тем, у кого в роду были случаи заболевания раком яичников или молочной железы. Тесты на мутации в генах BRCA1 и BRCA2 укажут на наличие повышенного риска развития рака груди.

Если мутации обнаружились, паниковать не стоит: это означает, что конкретно вам нужно проходить более частые обследования и дополнительную профилактику.