Невролог рассказал, как снизить влияние магнитных бурь на организм

Магнитные бури и вспышке на Солнце все чаще донимают землян. В такие периоды происходит до 70% инсультов и инфарктов. Невролог Екатерина Демьяновская рассказала, как пережить магнитную бурю и для кого она наиболее опасна.

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Для большинства магнитные бури проходят незаметно, но люди с ослабленным здоровьем более остро ощущают симптомы своих болезней. К чувствительным к магнитным бурям можно отнести тех, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания, хронические болезни суставов, вегетативные нарушения, хронические болевые синдромы.

Демьяновская советует метеозависимым соблюдать режим сна, спать не менее восьми часов, следить за питанием, поддерживать водный баланс. Облегчить состояние могут помочь теплые ванны для ног, гимнастика, контрастный душ. В случае с болями в голове можно взять короткий отдых в тишине. Также могут помочь теплый травяной чай, массаж шейного отдела с помощью статического массажера с иголками. Но если состояние ухудшается в динамике, лучше обратиться к врачу, передают «Известия».

А если появились онемение рук, ног или лица, головокружение с тошнотой, боль за грудиной, врача нужно вызывать немедленно.

Стать менее зависимым от погоды могут помочь здоровый сон, умеренная физическая активность, бальнеотерапия, закаливание, климатолечение.

«При стойкой ремиссии хронических заболеваний природные явления будут гораздо меньше влиять на ваше самочувствие», — подытоживает Демьяновская.

Во время магнитных бурь специалисты советуют уменьшить физические нагрузки и ложиться спать пораньше. А некоторым еще стоит отказаться от алкоголя.

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