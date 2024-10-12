Врач рассказал, в каком случае артроз может развиться в молодом возрасте

Артроз — дегенеративно-дистрофическое заболевание, при котором разрушается сустав. Обычно оно возникает у пожилых людей, но при соблюдении четырех условий оно может развиться и в молодом возрасте, рассказал «Газете.Ru» доктор медицинских наук, ортопед-травматолог Европейского медицинского центра (EMC) Андрей Карданов.

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«Артрозы — это болезнь пожилых людей. Однако, если молодой человек будет вести малоподвижный образ жизни, у него будет ожирение, нарушенный водный режим, а также риск повышенного травматизма, то заболевание может «помолодеть», — рассказал Карданов.

При артрозе патологические изменения в суставе вызываются не воспалением, а естественным износом. К этому могут привести высокие нагрузки на сустав в течение жизни, процесс старения организма, а также нарушения осевой нагрузки при искривлении позвоночника, когда на сустав оказывается чрезмерное давление. Иногда на второй или третьей стадии болезни при артрозе возникают воспалительные процессы, затрагивающие весь хрящ.