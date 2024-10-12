Врачи ответили, помогают ли худеть уколы «Оземпик»

Скачкообразный возврат скинутого веса, расстройство разных систем организма — вот последствия бесконтрольного приема ради похудения новых лекарств от диабета, говорят опрошенные NEWS.ru врачи. По данным DSM Group, российские аналоги «Оземпика» — «Семавик» и «Квинсента» — в 2024 году обошли оригинал по продажам в 30 раз. Разбираемся, почему препараты для диабетиков стали так популярны у людей, мечтающих сбросить вес, чем они опасны и стоит ли ужесточить контроль за их продажей.

Почему выросли продажи российских аналогов «Оземпика»

Всего в 2024 году было реализовано 829,9 тысячи упаковок подобных лекарств, следует из доклада DSM Group. Из них 25,4 тысячи приходится на оригинальный «Оземпик» от датской фармкомпании. Остальное — российские аналоги препарата. Так, в 2024 году было продано 561,4 тысячи упаковок «Семавика» и 226,7 тысячи упаковок «Квинсенты».

Врач-эндокринолог, диетолог Анастасия Павлюк-Павлюченко в разговоре с NEWS.ru заявила, что рост продаж российских аналогов «Оземпика» объясняется более низкой ценой и доступностью препаратов, несмотря на то, что они являются рецептурными.

«Оригинальный препарат сейчас почти не продается в аптеке», — подчеркнула она.

По данным госреестра лекарственных средств, максимальная стоимость упаковки «Семавика» составляет 4400 рублей, а «Оземпика» — 5800 рублей. При этом в московских аптеках остатки датского препарата сейчас можно купить по цене от 16 500 рублей за упаковку.

Насколько качественны отечественные препараты

«Семавик» и «Квинсента», российские аналоги «Оземпика», на рынке с 2023 года. Именно тогда датская фармкомпания заявила о прекращении поставок своего препарата в Россию, не озвучив причины такого решения. После этого правительство РФ разрешило двум отечественным фармкомпаниям производство аналогов, рассказал NEWS.ru нарколог, психиатр, психотерапевт Василий Шуров. По его мнению, российские препараты так же качественны и эффективны, как и оригинал.

«Активное вещество точно такое же — семаглутид. Novo Nordisk (производитель „Оземпика“. — NEWS.ru) и другие компании провели очень хорошие исследования. У российских препаратов та же самая формула, тот же способ введения, те же дозировки. Все клинически проверено, препараты абсолютно безопасны», — сказал Шуров.

Другого мнения придерживается врач-диетолог доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. В разговоре с NEWS.ru он заявил, что не встречал исследований, доказывающих эффективность «Семавика» и «Квинсенты». По его словам, чтобы выпускать лекарство в России, этого даже не требуется: достаточно доказать содержание аналогичного действующего вещества в той же дозировке, что и в оригинальном лекарстве.

«Я не видел исследований, показывающих их сравнительную эффективность друг с другом и оригиналом. В принципе, чтобы выпускать лекарство, этого всего даже не требуется. Достаточно доказать, что твой препарат содержит то же самое действующее вещество в той же самой дозировке», — объяснил диетолог.

Почему опасно принимать «Оземпик» и аналоги для похудения

Изначально «Оземпик» и аналоги — это препараты для лечения сахарного диабета второго типа, отметила Анастасия Павлюк-Павлюченко. По ее словам, они действительно эффективны в отношении контроля уровня сахара в крови и снижения веса, снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Но их нельзя принимать без назначения врача, подчеркнула эндокринолог.

«Препараты на основе семаглутида не подходят для людей младше 18 лет, беременных и кормящих женщин. Также они противопоказаны людям с панкреатитом, почечной недостаточностью, сахарным диабетом первого типа. У них есть побочные эффекты: тошнота, рвота, вздутие, запоры, слабость и многие другие. С такими симптомами особенно часто сталкиваются на первых неделях приема. Поэтому перед употреблением таких лекарств нужно обязательно консультироваться с врачом», — сказала Павлюк-Павлюченко.

Василий Шуров подчеркнул, что он категорически против использования «Оземпика» и его российских аналогов в эстетических целях. По его словам, такие лекарства назначаются только людям с крайней степенью ожирения, чтобы избежать летального исхода. В случае приема этих препаратов с целью сбросить пару килограммов, вес вернется с избытком сразу после отмены инъекций, если не изменить образ жизни, отметил он.

По отзывам российских потребителей препарата, некоторым людям, страдающим от излишнего веса, удавалось сбросить за год до 50 кг. Врачи по этому поводу настроены достаточно скептично.

«Если человек не тренируется, в первую очередь на „Оземпике“ уйдут мышцы. А не перестроив свой режим дня, не проработав с психотерапевтом, как правильно питаться, не выработав здоровые привычки, будет так называемый эффект йо-йо. Человек перестанет колоть эти препараты, к нему вернется аппетит, и через какое-то время он с лихвой наест чистейший жир», — сказал Шуров.

Кроме того, он подчеркнул, что из-за повышенного спроса со стороны худеющих на рынке периодически возникает дефицит препаратов на основе семаглутида, из-за чего люди, реально нуждающиеся в этих лекарствах, не получают их.

Надо ли ужесточить контроль за продажей таких лекарств

Препараты «Квинсента» и «Семавик», как и «Оземпик», являются рецептурными.

«Но есть „черный рынок“, где их спокойно достают. Не надо вносить их в реестр препаратов строгого учета (которые выписывают на рецептах с номером, серией и датой. — NEWS.ru). Тогда доктора будут бояться их назначать. Да и вообще, если пациент пользуется, ему тогда надо будет ходить на прием к доктору каждый месяц», — объяснил свою позицию Шуров.

Почему препараты для снижения веса стали популярны в России

Препараты для снижения веса стали популярны в России на фоне «эпидемии ожирения». За последние пять лет число россиян с таким диагнозом выросло на 10% и составило 2,4 миллиона человек, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Кроме того, он отметил, что, по данным профосмотров и диспансеризаций, у каждого четвертого россиянина выявлен фактор риска по нерациональному питанию, у каждого пятого есть избыточная масса тела.

Однако диетолог Михаил Гинцбург считает, что ожирением страдают минимум 40 миллионов человек, а избыточная масса тела наблюдается у 45–50% населения России.

«Доступность еды порождает очень неприятное явление — конкуренцию за потребителя среди производителей. Чтобы повысить продажи, они увеличивают закладку жира, сахара. Для того чтобы продукт дольше хранился, из него выводят естественные компоненты и добавляют искусственные, что называют глубокой переработкой», — отметил он в разговоре с NEWS.ru.

Причины ожирения могут быть самые разные, например сидячий образ жизни, неправильное питание и многое другое, рассказал NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов.

«Причин ожирения много. Это и малоподвижный образ жизни, при котором организм не расходует калорий больше „ежедневного минимума“ организма. Это и неправильное питание, когда человек употребляет быстрые углеводы и жиры, которые накапливаются в организме в жировую ткань», — отметил Умнов.

Он подчеркнул, что ожирение увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, цирроза печени и панкреатита. У человека также могут начаться проблемы с суставами, особенно с коленными, из-за чрезмерной нагрузки тела на ноги, уточнил он.