Доктор рассказал, по каким симптомам можно распознать невроз

Главный врач Волгоградской областной клинической психиатрической больницы № 2 Инна Замятина объяснила, какие меры необходимо принять при обнаружении определенных симптомов.

Неврологические расстройства вызываются длительным или многократным воздействием психотравмирующих факторов, имеющих субъективную значимость (конфликт с коллегой или начальником, отсутствие возможности смены работы, реализации творческих стремлений и т.д.).

Симптомы невроза могут быть различными: от нарушения глотания и урчания в животе до мышечных болей, бессонницы, снижения внимания и памяти, чувства нехватки воздуха, боли в области сердца и др.

Самостоятельно отличить невроз от заболеваний сердечно-сосудистой или дыхательной систем довольно сложно, лучше обратиться к врачу, который с помощью лабораторных и инструментальных методов распознает настоящую болезнь. С этим также тянуть не стоит – заболевание развивается по своим законам – у одного человека оно достигнет пика спустя пару лет, а у другого это займет несколько месяцев.

Если еще на этапе нарушений пациент не получил лечения, то возможно развитие соматического заболевания. Например, если человек жаловался на перебои в работе сердца, однако обследование не выявило у него патологий, но было запущенное невротическое расстройство – то впоследствии у него может появиться нарушение сердечного ритма.

В ходе лечения специалисты работают с психотравмирующими факторами, человек учится понимать себя, особенности своего характера и применять эти знания в преодолении стрессовых ситуаций.