Сальмонеллез: симптомы, последствия и меры профилактики

Чаще всего она передается через продукты питания. Основными носителями являются куры, утки, крупный рогатый скот, свиньи, овцы, а также домашние и дикие животные.

Птицы являются основными резервуарами сальмонелл, которые могут присутствовать в мясе, печени и яйцах. Зараженные продукты не меняют ни вкус, ни запах.

Бактерии сохраняют жизнеспособность в холодильнике, в сыром молоке - до 10 дней, а в яйцах - до года.

Заражение происходит из-за недостаточной тепловой обработки продукции, а также нарушений гигиенических норм в процессе приготовления пищи.

Бактерии могут легко распространиться на кухне и на предметах обихода, таких как ручки и игрушки.

Симптомы сальмонеллеза могут варьироваться от бессимптомного носительства до тяжелых форм, начинающихся через 2-3 дня после заражения и проявляющихся температурой, слабостью и болями в животе. Особенно рискуют дети до двух лет.

Чтобы избежать инфекции, необходимо тщательно готовить мясо, использовать отдельные ножи и доски для сырых продуктов, хранить их отдельно от готовых, а яйца варить до полной готовности. Не стоит забывать о гигиене и мыть руки перед едой, пишет портал "Здоровое-питание.рф".