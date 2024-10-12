В России изменили программу бесплатной медицинской помощи

Минздрав подготовил проект программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Документ предусматривает увеличение расходов, в том числе в рамках профилактических осмотров, реабилитации и лечения в стационарах.

Охват лечением больных с вирусным гепатитом С вырастет в 2,5 раза по сравнению с 2024 годом (более 33 тысяч пациентов). Программа подразумевает 103 329 случаев ЭКО, это на 13% больше, чем в текущем году. Также в программу включили три новых метода помощи, связанных с коррекцией нарушений ритма сердца.

Ранее кардиолог Илкин Гасанов сообщил, что гипертония может привести к атеросклерозу, инфаркту миокарда и инсульту. Повышенное артериальное давление способно стать причиной ишемической болезни сердца, энцефалопатии и сердечной недостаточности, заключил специалист.

До этого офтальмохирург Кирилл Светлаков заявил, что диабет, гипертония, а также заболевания щитовидной железы могут повлиять на зрение человека. Опасность для глаз также представляют гипотиреоз, гепатит, системные инфекции, ВИЧ или туберкулез, добавил он.

Тем временем офтальмолог Зарина Курачинова отметила, что глаукома — одно из самых коварных заболеваний глаз, которое часто приводит к необратимой потере зрения. Одним из первых признаков недуга может быть появление радужных кругов вокруг источников света, особенно в ночное время.