Что такое синдром хронической усталости и как его лечить

Хроническая усталость так же известна, как миологический энцефаломиелит, или же астенический синдром — это определенное состояние организма, характеризующееся длительной усталостью, не проходящей после отдыха. Только, в отличие от простой усталости, астенический синдром не проходит самостоятельно и накапливается постепенно. Об этом рассказал «Вечерней Москве» клинический психолог сети «Клиника Фомина» Иван Андрухов.

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Причины

Причины формирования хронической усталости могут быть как соматические, так и психические.

вирусные инфекции;

Например, вирус Эпштейна-Барр, цитомегаловирус могут стать отправной точкой такого состояния.

нарушения в организме;

У пациентов с гипотиреозом, железодефицитной анемией

физиологической причиной усталости могут быть их диагнозы.

психогенный стресс;

Длительная и выраженная когнитивная, эмоциональная перегрузка может приводить к астеническому синдрому. Характерное название — «синдром белых воротничков», или же «информационный невроз».

продолжительные физиологические лишения;

Длительно сохраняющееся недосыпание, отсутствие отдыха, недоедание могут привести к формированию синдрома. В группу риска можно отнести людей с ненормированным графиком, а также женщин в послеродовом периоде.

Симптомы

Ведущий признак такого состояния — это сохранение усталости, которая не уменьшается даже после длительного отдыха.

постоянное ощущение усталости — даже хорошо выспавшись, человек может ощущать разбитость, упадок сил;

характерные головные боли по типу сдавливания вокруг головы, ощущение головокружения;

частая смена настроения в сторону апатии, раздражительности;

ощущение морального, когнитивного истощения;

снижение памяти, концентрации, скорости мышления;

повышенная чувствительность к свету, запахам, звукам;

выраженное мышечное напряжение в теле, боли в мышцах и суставах.

Хроническая усталость и депрессия

Хроническую усталость часто можно спутать с другим диагнозом — депрессией. Они действительно похожи, однако есть существенные критерии. При депрессии основной аспект — психоэмоциональное снижение. Человек испытывает апатию, тоску, утрату интереса к жизни, негативные представления о себе, мире и будущем.

При хронической усталости же ведущие симптомы — физиологические.

Критерий простой: при депрессии — «Я не хочу ничего делать, нет смысла». При хронической усталости — «Я хочу это сделать, но у меня нет сил, я выжат(а)».

Лечение

Лечение хронической усталости неоднозначно. К сожалению, простой «таблетки» будет недостаточно, требуется комплексный подход:

седативная фармакотерапия, начиная от препаратов на растительной основе и заканчивая подбором антидепрессантов, нейролептиков;

полноценный отдых с изменением привычной окружающей обстановки;

подключение физиотерапии, медитаций, массажа;гигиена сна: нормализация режима сна, исключение за час до сна когнитивной нагрузки;

исключение из рациона энергетиков, кофе и других тонизирующих препаратов.

Увы, всего этого может быть недостаточно. Вернувшись в привычную истощающую среду, отказавшись от радости кофеина, человек по-прежнему может страдать от внутренних установок. И вот, восстановившись, он снова начинает истощать себя — синдром хронической усталости возвращается. Чтобы разорвать порочный круг, на помощь приходит психотерапия.

Психотерапия при хронической усталости

Одним из лучших научно-доказательных подходов, зарекомендовавших себя во всем мире для коррекции хронической усталости, является когнитивно-поведенческая психотерапия.

Одна из важных причин формирования хронической усталости — установка на долженствования. Именно внутриличностный конфликт, приводящий к перфекционизму, завышенным требованиям к себе и к миру, выраженной критике собственных ошибок, вторичной выгоде самоистязаний влекут за собой формирование выраженного астенического синдрома. Задачи психотерапии в данном случае будут следующие: