Что такое синдром хронической усталости и как его лечить

Хочу, но уже ничего не могу: что такое синдром хронической усталости
Хроническая усталость так же известна, как миологический энцефаломиелит, или же астенический синдром — это определенное состояние организма, характеризующееся длительной усталостью, не проходящей после отдыха. Только, в отличие от простой усталости, астенический синдром не проходит самостоятельно и накапливается постепенно. Об этом рассказал «Вечерней Москве» клинический психолог сети «Клиника Фомина» Иван Андрухов.
Причины
Причины формирования хронической усталости могут быть как соматические, так и психические.
- вирусные инфекции;
Например, вирус Эпштейна-Барр, цитомегаловирус могут стать отправной точкой такого состояния.
- нарушения в организме;
У пациентов с гипотиреозом, железодефицитной анемией
физиологической причиной усталости могут быть их диагнозы.
- психогенный стресс;
Длительная и выраженная когнитивная, эмоциональная перегрузка может приводить к астеническому синдрому. Характерное название — «синдром белых воротничков», или же «информационный невроз».
- продолжительные физиологические лишения;
Длительно сохраняющееся недосыпание, отсутствие отдыха, недоедание могут привести к формированию синдрома. В группу риска можно отнести людей с ненормированным графиком, а также женщин в послеродовом периоде.
Симптомы
Ведущий признак такого состояния — это сохранение усталости, которая не уменьшается даже после длительного отдыха.
- постоянное ощущение усталости — даже хорошо выспавшись, человек может ощущать разбитость, упадок сил;
- характерные головные боли по типу сдавливания вокруг головы, ощущение головокружения;
- частая смена настроения в сторону апатии, раздражительности;
- ощущение морального, когнитивного истощения;
- снижение памяти, концентрации, скорости мышления;
- повышенная чувствительность к свету, запахам, звукам;
- выраженное мышечное напряжение в теле, боли в мышцах и суставах.
Хроническая усталость и депрессия
Хроническую усталость часто можно спутать с другим диагнозом — депрессией. Они действительно похожи, однако есть существенные критерии. При депрессии основной аспект — психоэмоциональное снижение. Человек испытывает апатию, тоску, утрату интереса к жизни, негативные представления о себе, мире и будущем.
При хронической усталости же ведущие симптомы — физиологические.
Критерий простой: при депрессии — «Я не хочу ничего делать, нет смысла». При хронической усталости — «Я хочу это сделать, но у меня нет сил, я выжат(а)».
Лечение
Лечение хронической усталости неоднозначно. К сожалению, простой «таблетки» будет недостаточно, требуется комплексный подход:
- седативная фармакотерапия, начиная от препаратов на растительной основе и заканчивая подбором антидепрессантов, нейролептиков;
- полноценный отдых с изменением привычной окружающей обстановки;
- подключение физиотерапии, медитаций, массажа;гигиена сна: нормализация режима сна, исключение за час до сна когнитивной нагрузки;
- исключение из рациона энергетиков, кофе и других тонизирующих препаратов.
Увы, всего этого может быть недостаточно. Вернувшись в привычную истощающую среду, отказавшись от радости кофеина, человек по-прежнему может страдать от внутренних установок. И вот, восстановившись, он снова начинает истощать себя — синдром хронической усталости возвращается. Чтобы разорвать порочный круг, на помощь приходит психотерапия.
Психотерапия при хронической усталости
Одним из лучших научно-доказательных подходов, зарекомендовавших себя во всем мире для коррекции хронической усталости, является когнитивно-поведенческая психотерапия.
Одна из важных причин формирования хронической усталости — установка на долженствования. Именно внутриличностный конфликт, приводящий к перфекционизму, завышенным требованиям к себе и к миру, выраженной критике собственных ошибок, вторичной выгоде самоистязаний влекут за собой формирование выраженного астенического синдрома. Задачи психотерапии в данном случае будут следующие:
- помощь в формировании иерархии жизненных приоритетов;
- обучение навыкам релаксации, тайм-менеджменту;
- коррекция перфекционизма, формирование здоровых представлений о себе, мире и своих возможностях, избавление от деструктивных установок.