Врач объяснил, как справиться с недомоганием из-за магнитной бури

Если организм реагирует на магнитные бури, необходимо добавить в рацион больше зеленого чая, витаминов, зеленых овощей и пить больше жидкости, отметила невролог Ксения Овсянникова в колонке издания «Доктор Питер». Специалист также посоветовала прибегнуть к неинтенсивным пешим прогулкам.

© unsplash

По словам невролога, состояние при магнитных бурях могут ухудшить переживания, стресс, вредные привычки и недосып. Поэтому в период активности Солнца этого следует избегать.

«Я понимаю, что не открываю Америку своими рекомендациями, но, поверьте мне, их далеко не все соблюдают. И дополнительно может помочь прием тех веществ, которые улучшают синтез энергии. <…> Но прежне стоит обсудить их прием с врачом», — добавила Овсянникова.

Как отметила терапевт Оксана Пивоварова, способность быстро адаптироваться к изменяющимся условиям окружающей среды зависит от здоровья нервной системы. Она посоветовала людям в борьбе с метеозависимостью восстановить душевное равновесие и не волноваться без причины.

Сильная магнитная буря обрушилась на Землю 10 и 11 октября. По словам ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, она продолжится в эти выходные, но ее интенсивность будет меньше.