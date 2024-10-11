Терапевт рассказал, в каком возрасте чаще всего начинается мигрень

С мигренями чаще всего сталкиваются подростки и люди в возрасте 30 лет, предупредила профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Оксана Пивоварова. В беседе с NEWS.ru терапевт отметила, что это связано с гормональными всплесками.

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«Причина развития мигрени — как правило, хроническое воспаление, которое локализуется в сосудах твердой мозговой оболочки. Характерный возраст возникновения мигрени — пубертатный или в районе 30 лет, что связано с гормональными всплесками», — пояснила врач.

По его словам, мигрень отличается от других видов головной боли локализацией. При приступе, рассказала врач, боль односторонняя, пульсирующая и сжимающая. Пивоварова уточнила, что мигрень может начаться в любое время и длиться до двух суток.

«Частота приступов — в среднем раз в неделю. Мигрень может сопровождаться тошнотой, рвотой, боязнью света и так называемой аурой — кратковременными неврологическими нарушениями. К ним относится в том числе нарастание и усиление боли при физической нагрузке», — заключила терапевт.

Врач-невролог Анна Терехова ранее рассказала, что эффективность лечения мигрени можно определить по снижению количества дней с болью. По ее словам, неправильная терапия или ее отсутствие может ухудшить состояние человека.