Врач рассказал, почему люди могут просыпаться ночью в одно и то же время

Люди могут просыпаться в одно и то же время по ночам не только из-за привычки, но и из-за проблем со здоровьем. Об этом в пятницу, 11 октября, рассказала кардиолог-сомнолог Алена Гаврилова.

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По ее словам, причиной может стать дефицит витаминов или синдром хронической усталости. Кроме того, на раннее пробуждение по утрам могут жаловаться пациенты с депрессией и те, кто ведет слишком напряженный образ жизни. Врачи рекомендуют сначала выявить причину стресса, чтобы начать лечение.

«Но мы все равно всегда начинаем с каких-то таких базовых вещей, базовых рекомендаций. И порой их бывает достаточно, если не запущенный, не тяжелый случай, то мы рекомендуем человеку соблюдать режим сна, исключать стимуляторы, по типу кофеина, чая, газировки», — объяснила Гаврилова.

Врач также порекомендовала заниматься физическими упражнениями и включить в свой распорядок дня различные техники релаксации, такие как йога, медитация и растяжка. Если состояние не улучшается, пациенту следует пройти медицинский осмотр и сдать анализы, передает «Пятый канал».

Качество сна человека зависит не только от уровня стресса и физической активности, но и от питания. Повысить его помогут определенные правила приема пищи, которые нужно соблюдать перед тем, как лечь спать. Об особенностях питания перед отходом ко сну «Вечерней Москве» рассказала врач отделения медицины сна Алена Гаврилова.