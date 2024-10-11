Рак яичников: кто находится в группе риска

Рак яичников – агрессивный вид онкологии. Смертность от него достигает 50–70 %. В мире в 2020 году было зарегистрировано 314 тысяч новых случаев. Врач-онколог Светлана Хохлова рассказала, кому может грозить это заболевание и что нужно делать для профилактики.

© РИА Новости

«Выявить рак яичников на ранней стадии поможет регулярное обследование женщин из групп риска – с ранним началом менструации и поздней менопаузой, диагнозом «бесплодие» в анамнезе и использовавших заместительную гормональную терапию», – рассказала доктор медицинских наук Светлана Хохлова в беседе с aif.ru

По ее словам, коварность этой болезни в том ,что на ранней стадии нет никаких симптомов. Опухоль видна только на УЗИ, заподозрить ее можно сдав анализ на онкомаркеры. Для профилактики следует каждые полгода посещать гинеколога и сдавать анализы.

Врач добавила, что 80 % онкологических заболеваний носит случайный характер, поэтому в безопасности не может себя чувствовать ни одна женщина.

Ранее «ФедералПресс» рассказывал, как определить первые признаки и симптомы онкологического заболевания. Среди них выделяются кожные изменения, патологические выделения и общие нарушения.