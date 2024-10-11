Врач объяснил, почему гастрит может грозить каждому

У абсолютно здоровых людей, в том числе не употребляющих алкоголь и не курящих, может развиться гастрит, вызываемый бактерией хеликобактер, рассказала NEWS.ru гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Людмила Сухорукова. По ее словам, с этим связывают 80-90% всех случаев гастрита.

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«Абсолютно здоровый, непьющий и некурящий человек может заболеть бактериальным гастритом, вызванным бактерия Helicobacter pylori (хеликобактер). С хеликобактер связывают 80–90% всех случаев гастрита. Бактерия передается через посуду, поцелуи, а в желудке отличается крайне агрессивным поведением», — заявила Сухорукова.

Она объяснила, что бактерия быстро размножается на слизистой желудка, выделяя разрушительный фермент — уреазу. По словам врача, под ее воздействием мочевина, содержащаяся в желудке, превращается в аммиак. Таким образом хеликобактер расщепляет защитную слизь, обнажая стенку желудка, а затем провоцирует воспаление, язвы и метаплазию, при которой существует онкологический риск, подытожила Сухорукова.

Ранее гастроэнтеролог Евгения Зарубина предупредила об опасности слишком горячей пищи. Врач объяснила, что ее употребление может привести к ожогу пищевода и желудка.