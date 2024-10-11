Нарколог предупредил, что может стать причиной деградации личности

Медицине давно известны факты, когда у регулярно пьющих людей менялось не только поведение, но и характер и стиль жизни. Алкоголь медленно превращает своего поклонника в совершенно другого человека, чужого даже близким. О том как уберечься от алкогольной деградации личности рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог подмосковного Минздрава Виталий Холдин.

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По мнению нарколога, именно мозг сильнее всего страдает от алкоголя, поэтому неудивительно, что не все пьющие люди замечают те изменения, которые отражаются на их личности.

«При алкогольной зависимости желание выпить становится настолько сильным, что часто с ним невозможно справиться, а это признак деградации личности. Также ее признаком являются безвольность. Больной алкоголизмом человек не осознает, что он болен, также, как и не осознает свою неспособность воздерживаться от спиртного. Происходит деформация личности, причем у всех больных алкоголизмом встречаются одни и те же изменения», - предупреждает Холдин.

По словам специалиста, если человек стал безразличен к собственной судьбе, здоровью и повседневной жизни, не уделяет внимание близким и вообще всему, кроме водки — значит процесс распада его личности уже начался и помочь может только врач. Если же алкогольную зависимость не лечить, то в скором времени ее обладатель потеряет работу, семью и в конечном итоге саму жизнь.