Малышева назвала эффективный способ защиты от инфаркта и инсульта

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман, в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале раскрыли эффективный способ защиты от инфаркта и инсульта. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Медики рекомендовали для защиты от инфарктов и инсультов регулярно употреблять льняное масло, так как оно содержит большое количество омега-3.

«Омега-3 ненасыщенные жирные кислоты приводят к тому, что снижается выработка вещества, которое образует тромбы, и кровь становится текучей, ее клетки спокойно протекают по сосудам», — объяснил Гандельман. «Омега-3 не дает склеиваться тромбоцитам, значит, борется с тромбами, значит, борется с инфарктами и инсультами», — подчеркнула Малышева.

Специалистка заявила, что достаточно употреблять одну чайную ложку льняного масла в день, так как в ней содержатся две суточные нормы омега-3.

Ранее Малышева и Продеус назвали способы предсказать инсульт за 10 лет до диагноза. В частности, по их словам, определить, грозит ли человеку инсульт, поможет тест Струпа.