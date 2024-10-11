Генетик рассказал, что может вызывать рак груди в раннем возрасте

Ведущий эксперт по генетике лаборатории «Гемотест» Елена Корчагина рассказала, что в некоторых случаях рак молочной железы развивается в раннем возрасте (30—45 лет). Это связано с врождённой мутацией нескольких генов.

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Такое явление называется синдромом наследственной онкологии молочной железы, на него приходится порядка 10% случаев рака груди, поделилась она в беседе с газетой «Известия».

Обычно причиной становятся мутации в генах BRCA1 и BRCA2, которые вызывают ещё и другие злокачественные опухоли: яичников, желудка и поджелудочной железы, а также рак простаты у мужчин.

При выявлении этого заболевания для подбора оптимального лечения рекомендуют сдать генетический тест на наличие онкогенных мутаций, отметила Корчагина.

«Такое исследование можно и нужно делать и в профилактических целях, чтобы оценить риск развития заболевания», — добавила генетик.

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