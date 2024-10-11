Невролог назвал причины головной боли после пробуждения

Одной из причин, по которой может болеть затылочная часть головы после пробуждения, является венозное полнокровие. Об этом в беседе с Life рассказал врач-невролог Рустем Гайфутдинов. По его словам, данное состояние развивается при длительном нахождении в горизонтальном положении. Боль отступает, когда человек встает с кровати и венозный отток из полости черепа улучшается, отметил специалист.

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Еще одной причиной головной боли по утрам может быть остеохондроз. Болевые ощущения, как правило, носят односторонний характер и напоминают ломящую зубную боль, продолжил Гайфутдинов.

«Если ваша проблема связана с затруднением венозного оттока, то необходимо отказаться от алкоголя, малоподвижного образа жизни, а также принимать венотоники. Если это остеохондроз, то я советую вам укреплять мышцы шеи, во время сна использовать ортопедическую подушку, делать массаж, а также посетить невролога», — заключил врач.

Генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции им. Р. Н. Ходановой «Витела» Людмила Лапа до этого объяснила, как спастись от головной боли в переменчивую погоду. Чтобы минимизировать неприятные ощущения, специалист посоветовала хорошо высыпаться.

Кроме того, по ее словам, поможет иммунный массаж, а именно теплый душ в 37°C. Необходимо обливать себя с ног до момента, пока не выступит пот. Процедура длится не более 10-15 минут. За это время улучшится микроциркуляция и возникнет чувство бодрости, пояснила Лапа.