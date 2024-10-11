Почему нельзя игнорировать изжогу

Народные рецепты от изжоги опасны для здоровья, предупреждают врачи. Системное применение воды с содой при этом состоянии может привести к тому, что у человека могут начаться длительная рвота и диарея, а в некоторых случаях даже случиться разрыв желудка. Что из себя представляет изжога и чем ее стоит лечить вместо народных рецептов, «Вечерней Москве» рассказала исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание», гастроэнтеролог первой категории, гепатолог, психолог пищевого поведения и диетолог Нурия Дианова.

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Почему возникает изжога

Она объяснила, что изжога — это ощущение жжения за грудиной, а иногда и в ротовой полости. Оно возникает из-за того, что происходит заброс желудочного содержимого в пищевод.

— И происходит обжигание, потому что в желудочном содержимом у нас, как правило, кислотная среда, а в стенках пищевода у нас слабощелочная, — указала эксперт.

У пищевода есть самоочищение — небольшая перистальтика в движении сверху вниз, когда человек сглатывает слюну.

— Слюна тоже имеет слабощелочной характер, и когда она спускается, это называется клиренсом пищевода, — добавила врач.

В нормальных условиях у человека нет открытия клапана, отделяющего пищевод от нижележащих отделов желудочно-кишечного тракта. Он может расширяться по разным причинам. Например, человек переедает.

— Не всегда есть причина, чтобы клапан не смыкался. Но когда человек ест больше, чем нужно, ест слишком много и потом запивает еще водой, то пища так или иначе поднимается вверх, и так во многих случаях происходит заброс, — предупредила гастроэнтеролог.

Сода может быть опасна

Есть люди, которые не обращают внимания на жжение, но есть и те, для кого это очень неприятно и больно. В таких случаях проще воспользоваться чем-то из подручных средств, как, например, водой с содой.

— Но использование соды — это слишком примитивный метод, который можно применить, только если совсем ничего нет. Лучше покупать лекарственные препараты, у которых дозировки выверены и они не смогут привести к каким-то сложностям, — порекомендовала собеседница «ВМ».

К тому же гашение изжоги содой может привести к нарушению усвоения других лекарственных средств, которые принимает человек. Это может приводить к запорам.

Придется скорректировать не только питание

На возникновение изжоги может повлиять и физическая активность. Например, если во время свидания человек много съест, а после будет интимная близость, то могут возникнуть неприятные ощущения.

— На спорт нужно всегда идти голодным, а после занятия сразу есть. Нужно выстроить прием пищи именно таким образом, — посоветовала собеседница «ВМ».

Рефлюксной болезнью сейчас страдает примерно 70 процентов населения страны. Не все лечатся или же, наоборот, занимаются самолечением, пока не произойдет что-то критическое. В итоге во время исследований, когда пациент все же обращается к врачу, у него обнаруживают стадию предрака. Изжогу нужно лечить, обследоваться у врачей, а также менять образ жизни.

— Например, есть специальная клиновидная подушка. При сне на ней верхняя часть туловища будет чуть выше, чем в обычном положении, и тогда ночью будет меньше рефлюксов. Качество жизни у таких пациентов улучшается, потому что без нее они просыпаются ночью от изжоги и принимают дорогие препараты, чтобы как-то ее погасить, — рассказала врач.

Обратитесь к врачу

В борьбе с изжогой важна диагностика, а именно гастроскопия. К тому же до исследования можно дать согласие на гистологию на случай, если врачи заметят что-то необычное.