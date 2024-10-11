Терапевт назвал опасные причины кашля по утрам

Кашель по утрам может быть признаком сердечной недостаточности, рассказал Москве 24 врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

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По его словам, чаще всего утренний кашель наблюдается у пожилых, которые испытывают проблемы с сердцем. При его появлении нужно обязательно обратиться к врачу.

Если в районе 4–6 утра человек начинает задыхаться от кашля, вынужден сесть, опустить ноги и только тогда ему становится легче – это сердечный кашель, сердечная астма и признак сердечной недостаточности.

Кроме того, кашель по утрам часто возникает у курильщиков, так как табак раздражает слизистую.

"С утра человека, что называется, выворачивает. Он должен очистить бронхи, все это откашлять", – отметил Кондрахин.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, о каких проблемах со здоровьем сигнализирует ком в горле. По ее словам, такое состояние может наблюдаться при увеличении щитовидной железы или наличии узлов в ней. Кроме того, такой симптом является проявлением рефлюксной болезни, когда содержимое желудка и двенадцатиперстной кишки забрасывается обратно в пищевод.