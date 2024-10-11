Врачи предупредили о появлении опасных супербактерий из-за антибиотиков

Неправиоьное применение антибиотиков и антисептиков приводит к появлению так называемых «супербактерий», которые представляют угрозу общественному здоровья, предупредила старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева. Об опасности супербактерий специалист рассказала в беседе с «Лентой.ру»

«Супербактерии, или мультирезистентные бактерии, представляют собой одну из наиболее серьезных угроз для современной медицины и общественного здравоохранения. Так называют микроорганизмы, которые мутируют и адаптируются, становясь невосприимчивыми сразу к нескольким, даже самым сильным антибиотикам. Это значительно затрудняет терапию инфекционных заболеваний. Сегодня супербактерии могут встретиться практически везде: в больницах и поликлиниках, в общественных местах, таких как спортзалы, бассейны и общественный транспорт. Они передаются при контакте с зараженными поверхностями, медицинскими инструментами, а также воздушно-капельным путем», — рассказала эксперт Причиной появления таких бактерий является активное использование различных антисептиков, противомикробных и дезинфицирующих препаратов, а также неправильный или нерациональный прием антибиотиков. Это создает условия для возможных генетических мутаций штаммов микроорганизмов, которые начинают приспосабливаться к воздействию лекарств и становятся устойчивыми к используемым препаратам

Мария Золотарева старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА

Она рассказала, что одними из наиболее известных и часто встречающихся супербактерий являются: метициллин-резистентный золотистый стафилококк, ванкомицин-резистентные энтерококки, мультирезистентная туберкулезная палочка, синегнойная палочка, резистентная к карбапенемам, кишечная палочка и клебсиелла пневмония, резистентные к цефалоспоринам 3-ого поколения.

«Они могут вызывать тяжелые и трудноизлечимые инфекции кожи, легких, мочевыводящих путей и крови: абсцессы, фурункулы, пневмонию, туберкулез, цистит, пиелонефрит, сепсис и другие заболевания. Особенно уязвимы к таким инфекциям люди с ослабленным иммунитетом, пожилые люди и пациенты, находящиеся на длительном лечении в больницах», — добавила собеседница «Ленты.ру». Специальной защиты от супербактерий не существует. Важно тщательно соблюдать меры гигиены, не принимать антибиотики без назначения врача, не злоупотреблять антисептиками. Для борьбы с устойчивыми микроорганизмами необходимы комплексные подходы, включающие рациональное использование лекарств, строгие меры инфекционного контроля в медицинских учреждениях, разработку новых лекарств и вакцин, а также повышение информированности людей о важности правильного применения антибиотиков

Мария Золотарева старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА

Ранее биолог-вирусолог, доктор биологических наук Асель Нургазиева рассказала, что назначать антибиотики и определять их дозировку должен врач, так как их бесконтрольный прием может привести к опасным последствиям.