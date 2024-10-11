Что будет, если постоянно пить антибиотики

Биолог-вирусолог, доктор биологических наук Асель Нургазиева предупредила, что заниматься самостоятельным назначением антибиотиков вредно для здоровья. По словам эксперта, только врач должен рассчитывать дозу и назначать лечение.

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Нургазиева подчеркнула, что зачастую люди ошибочно начинают принимать антибиотики, считая, что такие препараты помогут и при бактериальной инфекции, и при ОРВИ, тогда как антибиотики применяются именно против бактерий, а не вирусов. И даже если это действительно бактериальная инфекция, лечение может требовать не только антибиотиков, это и других препаратов и терапевтических подходов.

Самостоятельно принимать подобные решения человек, не имеющий медицинского образования и практического опыта, не должен, так как высок риск навредить себе.

Помимо привыкания и ослабления эффекта от антибиотиков из-за бесконтрольного приёма, могут быть ещё и другие побочные явления, такие как аллергия и ослабление иммунитета. Могут быть токсическое повреждение печени или почек либо может развиться дисбактериоз.

«Если даже инфекция бактериальная, она может требовать не только антибиотиков, но и других видов терапии. Если же человек неверно поставил себе диагноз, промедление в лечении грозит негативными последствиями для здоровья», — отметила биолог.

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