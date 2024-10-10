Главврач Морозовской больницы: работа неонатологом - мое любимое дело

Наш собеседник Валерий Горев не только главный неонатолог Москвы, но и главный врач детской Морозовской больницы. И потому... Начну издалека. У моего коллеги тяжело заболела полугодовалая доченька. Госпитализация. Состояние не становится лучше. Пригласили ведущего специалиста, который порекомендовал немедленно перевести в Морозовскую больницу. Там встретили почти на пороге. И почему-то сразу возникло ощущение: малышке помогут. Помогли, спасли. Проблем со здоровьем нет.

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Валерий Викторович, почему при первой же встрече появилась уверенность: здесь спасут? Морозовскую не случайно называют территорией добрых дел?

Валерий Горев: Потому что мы - Морозовская больница. Да, ее с момента основания называют территорией добрых дел. А сама история началась в 1903 году, когда первое красивейшее здание для нее на свои деньги построил российский промышленник Алексей Морозов. Это славная российская традиция: вкладывать деньги в спасение людей. К сожалению, не все в наше время готовы ей следовать.

История славная. Но давняя. А по большому счету: почему в наше время детская Морозовская считается ведущей?

Валерий Горев: Немало детских стационаров заслуживают добрых слов. Преимущество Морозовской - это не только те профили помощи, которые впервые в нашей стране зарождались именно здесь. Например, первый онкологический детский стационар, первая гематологическая школа, первое отоларингологическое отделение, первое отделение лучевой диагностики в детских стационарах.

Сегодня главное достоинство Морозовской - ее многопрофильность. Цифры позволите? Стационар объединяет более сорока различных детских специальностей. Значит, можно максимально комплексно организовывать медицинскую помощь. Сегодня Морозовская лидер по объему таковой: 82 000 госпитализаций на круглосуточном стационаре, 4300 операций различной сложности и около 200 тысяч амбулаторных приемов в год.

К цифрам, точнее, что за ними, вернемся. А сейчас на злобу дня. После обнародования мировой статистики, что Россия по количеству близоруких уступает только Японии и Южной Корее... Просто бум по поводу близорукости и прежде всего у детей. Как быть? Что делать?

Валерий Горев: Количество всяческих советов и рекомендаций зашкаливает. Оказывается, ребенку нужно проводить на свежем воздухе и при естественном освещении как можно больше времени. Надо ограничить время за гаджетами. Вот в Китае стеклянные классы, а в Европе все более популярны уроки на открытом воздухе. А еще зрительная гимнастика... И все это истины в последней инстанции.

Вспоминаю давний длительный авиаперелет. Впереди меня молодая семья с малышом на руках. И компьютером. Мальчик только начинал ходить, не говорил. Но с явным удовольствием вглядывался в экран. Что-то там, командуя техникой, передвигал. Когда "что-то" удавалось - крики восторга. Радовались и родители: "Каким смышленым растет!" Сейчас вспомнила тот полет. Дети же не рождаются с близорукостью? Или?..

Валерий Горев: Увы, нарушения зрения могут наблюдаться и с рождения. Особенно у детей, появившихся на свет раньше срока. Это же группа риска по развитию патологии сетчатки. Безусловно, беречь зрение необходимо с рождения. Благо для этого сегодня есть возможности ранней диагностики.

А в Морозовской одно из ведущих офтальмологических детских отделений.

Валерий Горев: У нас скоропомощной офтальмологический стационар, офтальмологический травмпункт, стационар на сорок коек, амбулатория с современным диагностическим оборудованием. Нам доступны все самые высокотехнологические, сохраняющие зрение медицинские методики. Но это не замена профилактической работы, не замена родителей по формированию культуры чтения, культуры пользования гаджетами и регулярного визита к специалистам. Тем более что, конечно, изменения восприятия информации нашими детьми - через мобильники, планшеты, ноутбуки - вносят огромный вклад в нарушение зрения.

Что делать? Вопрос почти риторический. Остановить прогресс невозможно. Но возможно детей научить культуре пользования компьютерной техникой. Тут наш самый главный враг - социальные сети, которые заместили живое общение детей между собой, со своими родителями. Даже в учебных процессах все больше дистанционных "экранзависимых" коммуникаций.

Валерий Викторович! Не открою секрет: вам 46 лет, вы многодетный папа?

Валерий Горев: Не секрет. У меня четверо детей. Старшему сыну Кириллу двадцать лет, Степану - шестнадцать, дочке Варе пять лет, а Ане два года. Разрешаю ли я им бесконечно сидеть в телефонах и гаджетах? Конечно, нет! Но в наше время запреты не работают. Дети видят родителей, видят старших братьев и сестер, которые в гаджетах. И я ничего с этим сделать не могу. С какого возраста мои дети в интернете? Старшие, конечно, уже плотно в нем. А младшие девочки ограничены детским контентом с родительским контролем.

Хорошо, что родительский контроль имеет место быть. Не везде он есть. А вам самому удается читать книги? Или все заменила Сеть?

Валерий Горев: К счастью, профессия медика обязывает даже в цифровое время читать книги. Что сейчас читаю? На моей прикроватной тумбочке Моэм, его "Театр". Не поверите, но в сентябре заново проглотил "Дворянское гнездо", "Отцы и дети", поскольку Степан как раз проходит их по школьной программе.

И как вам с "нынешней колокольни" тургеневские барышни?

Современные барышни спокойно появляются на улицах, в театрах, не говоря уж о пунктах питания, в полуобнаженном виде...

Валерий Горев: А ведь могут простудиться! Более того, это может привести к проблемам репродуктивного здоровья. Диктат моды неумолим? Пусть звучит банально, но надо вести соответствующую работу. Не исключено, что здесь могут поучаствовать и неонатологи. Воспитание будущих родителей, формирование их внимания к собственному здоровью...

Самые высокие, сохраняющие зрение медицинские технологии не заменят культуры чтения, культуры пользования современными гаджетами

***Разговор о диктате моды пришлось прервать. По предварительной договоренности к главврачу зашел отец недавно прооперированного ребенка. Этот 11-летний мальчик с родителями живет на Бали, где те сейчас работают. Там ребенку диагностировали пупочную грыжу. Советы были разные. В том числе: удалить, не ждать будущих проблем. Где удалять? Когда узнали, что семье предстоит отпуск на родину, в Москву к бабушке, то... посоветовали Морозовскую больницу.

Прилетели. Пошли в поликлинику по месту жительства. Специалисты были не оригинальны: "Лучше обратиться за консультацией в Морозовскую". Обратились. Там посмотрели, назначили анализы. И... пригласили привезти утром ребенка. Натощак. На следующий день в 10.30 мальчика увезли в операционную. А вечером он уже был дома, у бабушки. Никаких проблем.

Пришлось и мне слушать счастливого отца, готового без конца рассказывать, какое чудо Морозовская больница и ее специалисты. Воспользовалась ситуацией: публикуем фотографию этого мальчика - его зовут Матвей - и доктора Михаила Корочкина, который оперировал. А Валерий Викторович будничным голосом информирует: "Это наша практика. Каждый день в стационаре одного дня мы оперируем сорок детей. Без выходных".

Тот самый Матвей и доктор Михаил Корочкин, который его оперировал. Фото: Предоставлено Морозовской больницей

И вас не удивляет, что про Морозовскую знают на Бали?

Валерий Горев: Не удивляет.

Я плохо дружу с цифрами, но 82 000 пролеченных в год... Эта цифра действительно существует? Это же больше, чем в других крупных детских стационарах.

Валерий Горев: Да, существует. И "виной" этому исключительно разумное распределение обязанностей каждой службы. Рациональное использование имеющихся ресурсов.

То есть количество дней пребывания в стационаре уменьшается за счет комплексного современного лечения и диагностики. А вот амбулаторное наблюдение нередко в таких случаях обязательно. И поэтому сейчас идет создание на территории Морозовской амбулаторного кластера?

Валерий Горев: Льстит, что вы об этом знаете. Действительно, за последние три года мы снизили средний койко-день в стационаре на двое суток. Особенно это касается плановых хирургических пациентов. Такое стало возможным только за счет развития стационар-дополняющих технологий. Это когда до момента госпитализации есть возможность комплексной диагностики. А в условиях ранней выписки осуществить постгоспитальный подхват.

Кроме того, мы развиваем хирургический стационар кратковременного пребывания. Сегодня это тысяча операций в месяц. На территории больницы в ремонте три корпуса 1903 года постройки. Зато у нас будет единый комплекс КДО, центры компетенций по различным профилям, дневной стационар, хирургический стационар одного дня, будет обеспечено амбулаторное сопровождение наших пациентов.

Вы не только главный врач, но и практикующий реаниматолог-неонатолог...

Валерий Горев: Да. Я продолжаю практиковать в своем отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Каждый день обход в реанимации, обсуждение пациентов.

В наше время такое совмещение возможно?

Валерий Горев: Моя работа - любимое дело. Имею в виду работу неонатолога. Для него я всегда найду время и приоритет.

Приоритет. Неонатолог. Уйдем из больницы домой. У вас маленькие дочурки. Чем вы их кормите по утрам?

Валерий Горев: Кашей. Каждые выходные, а для меня это возможно только по выходным, мои девочки просят именно папину кашу. И я с удовольствием это делаю.

Опубликуем совет отца, который неонатолог: готовить детям кашу по утру.

Валерий Горев: Обязательно!

А кроме каши. Колыбельная возможна?

Валерий Горев: Вы напрасно иронизируете по поводу колыбельной. Я не о себе. Я о том, что бабушкина колыбельная не устарела и никогда - поверьте педиатру-неонатологу - не устареет. Она необходима. В нашем отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных действует уникальный волонтерский проект, организованный совместно с центром долголетия "Замоскворечье". Наши бабушки приходят к нашим детям и ухаживают за ними, дарят им положительные эмоциональные стимулы. Через колыбельные песенки, потешки, чтение сказок. Это очень важно для развития центральной нервной системы и формирования у детей чувства защищенности. А значит, и снижения стресса.

Для многих молодых родителей это дополнительный добрый взрослый рядом. К сожалению, в рутине медицинских процессов персонал не способен в полной мере обеспечить эту эмоциональную потребность. Особенно для тех деток, с которыми не всегда удается быть рядом родителям. По разным причинам. Хотя наши отделения реанимации открыты 24/7 для близких родственников. Кроме того, в отделении возможно круглосуточное видеонаблюдение за детьми. Специальная ссылка по закрытому каналу передается семье. И значит, вся семья может быть со своим малышом.

Ключевой вопрос

Стала невольным свидетелем вашего разговора с папой прооперированного мальчика. Волна восторга. Но такое не всегда?

Валерий Горев: Родители пациентов приходят по разным причинам. И не всегда с первой встречи медикам удается выстроить правильные и доверительные отношения с ними. Иногда мы явно чувствуем некоторое потребительское отношение к медицине.

Все-таки медицина - это не услуга, а помощь. А помощь - это всегда движение навстречу. И наша цель добиться партнерской среды во взаимоотношениях медик - пациент.

Валерий, послушать вас, послушать родственников ваших пациентов... Все окей, никаких проблем. Между тем жалоб на медицинскую помощь немало, в том числе и на педиатрическую. А в Морозовской... Складывается впечатление, что когда возникает проблема, она легко решается. Впечатление обманчиво?

Валерий Горев: Проблемы есть всегда. Главное их правильно сформулировать и начать решать. И тогда большая часть на удивление легки в решении. Как это ни парадоксально, каждая жалоба делает нас лучше.

Существующая система оказания помощи диктует преимущества лечения по месту жительства. Хотя нередко сам пациент, его родственники хотят лечиться в других медучреждениях. Получить туда направление часто не реально. А лечиться на коммерческой основе не все могут. Как быть?

Валерий Горев: Законом РФ за пациентом закреплено право выбора учреждения и врача. Согласно ему, отказать в направлении в другое учреждение по желанию пациента не могут.

Это значит, что если пациент юридически подкован, то он получит такое направление. Но, увы, это право не всегда реализуется. Насколько мне известно, не реализуется потому, что о нем - этом праве - знают единицы. А еще потому, что даже знающие его, сталкиваются с непреодолимой лавиной "бюрократических "нюансов".

Валерий Горев: Вы правы.

И напоследок: Валерий Викторович! Вы врач, педиатр. Ваша жена Катя педиатр. Вы многодетный папа. Кем бы вы хотели, чтобы стали ваши дети?

Валерий Горев: Людьми прежде всего. Профессия в этом случае вторична.